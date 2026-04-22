23 Nisan'da sinema coşkusu! Biletler 120 lira... Bakan Ersoy'dan ailelere davet
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl sinemanın büyüsüyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen özel uygulama kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yüzlerce sinema salonunda bilet fiyatları 120 lira olarak uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu uygulamanın amacı, çocukların bayram sevincini kültür ve sanatla iç içe, neşeli ve unutulmaz anlarla yaşamalarını sağlamak.