23 Nisan'da sinema coşkusu! Biletler 120 lira... Bakan Ersoy'dan ailelere davet
Selma Savcı

23 Nisan'da sinema coşkusu! Biletler 120 lira... Bakan Ersoy'dan ailelere davet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl sinemanın büyüsüyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen özel uygulama kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yüzlerce sinema salonunda bilet fiyatları 120 lira olarak uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu uygulamanın amacı, çocukların bayram sevincini kültür ve sanatla iç içe, neşeli ve unutulmaz anlarla yaşamalarını sağlamak.

Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında bilet fiyatları 120 lira olacak. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak. “23 Nisan’ı Sinemanın Coşkusuyla Karşılıyoruz” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çocukların hayal güçlerini besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz._ Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz.

Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz.” 200’ü Aşkın Sinema ve 1500 Salonda Uygulama Türkiye genelinde, uygulama kapsamında 200’ün üzerinde sinema ve bin 500’den fazla salon programa dahil edildi. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek. 23 Nisan’a özel hazırlanan bu organizasyonla, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Yorumlar

Blondepate

Sadece 23 Nisan ve diğer bayramlarda değil. Çocuklar her zaman sinemaya vs gidebilmeli. ..
