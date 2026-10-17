Vestel'de beklenmedik gelişme: Peş peşe ayrıldılar
Son dönemde zor günler geçirdiği ifade edilen Zorlu Grubu'nun ünlü beyaz eşya markası Vestel'de dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.
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Son dönemde zor günler geçirdiği ifade edilen Zorlu Grubu'nun ünlü beyaz eşya markası Vestel'de dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel Elektronik’in yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim faaliyetlerini sürdüren şirkette, üretim ve kalite ile yurt dışı satış alanlarından sorumlu iki üst düzey yönetici görevlerinden ayrılma kararı aldı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Üretim AR-GE ve Kalite Genel Müdürü Hasan Uğur ile Yurt Dışı Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu’nun görevleri 31 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek. Yeni görevlendirmelerin ise 1 Kasım 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Hasan Uğur’un ayrılmasının ardından Üretim AR-GE ve Kalite Genel Müdürlüğü görevine, hâlihazırda Buzdolabı Üretim Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Hasan Emrah Şafak getirildi. Şafak, yeni görevini 1 Kasım 2026 itibarıyla üstlenecek.
Yurt Dışı Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu’nun görevden ayrılmasıyla birlikte bu alanda da yeni bir düzenlemeye gidildi. Vestel Avrupa Genel Müdürü Ali Yalçın, mevcut sorumluluklarını sürdürürken 1 Kasım 2026’dan itibaren Yurt Dışı Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdürü görevini de vekâleten yürütecek. Vestel’in açıklamasında, söz konusu değişikliklerin şirketin operasyonel stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni atamalarla birlikte şirketin üretim, AR-GE, kalite ve uluslararası satış organizasyonunda görev dağılımı yeniden şekillenmiş olacak.
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