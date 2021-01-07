Verilerini Facebook'la paylaşmayan artık WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek. Kullanıcıların onayı ile birlikte verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak. WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.