  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuruluş Osman'ı izleyenler bu sorunun cevabını merak ediyor! Dündar Bey hain mi?

Uyanış Büyük Selçuklu'da şaşkına çevirecek ayrılık!

Verilerini Facebook'la paylaşmayan artık WhatsApp kullanamayacak

ABD'den kan donduran görüntüler! Dünyanın gözü orada

Engin Altan Düzyatan paylaştı! İptal edildiği haberi gelmişti... O diziye mi hazırlanıyor?

Bilim adamları Dünya'daki anormal değişimi açıkladı! Önce manyetik kutup, şimdi ise...

Trump destekçileri, Kongre binasını bastı!

'Zor bir durum var' dedi! Barbaros dizisiyle ilgili çok ama çok konuşulacak açıklama: Yakın zamanda...

İklim değişikliği dünyayı nasıl değiştiriyor? İşte dünyanın sürüklendiği yok oluşu gösteren çarpıcı fotoğraflar

Satılan olmayınca binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
Teknoloji-Bilişim
14
Verilerini Facebook'la paylaşmayan artık WhatsApp kullanamayacak

2021-01-07 10:06:16
Verilerini Facebook'la paylaşmayan artık WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek. Kullanıcıların onayı ile birlikte verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak. WhatsApp'ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook'un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.

#1
Foto - Hesap Bilgileri

Hesap Bilgileri

#2
Foto - Mesajlar

Mesajlar

#3
Foto - Bağlantılar

Bağlantılar

#4
Foto - Durum Bilgisi

Durum Bilgisi

#5
Foto - İşlem ve Ödeme Verileri

İşlem ve Ödeme Verileri

#6
Foto - Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

#7
Foto - Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

#8
Foto - Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

#9
Foto - Konum Bilgileri

Konum Bilgileri

#10
Foto - Çerezler

Çerezler

#11
Foto - Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

#12
Foto - Kullanıcı Şikayetleri

Kullanıcı Şikayetleri

#13
Foto - -WhatsApp'taki İşletmeler -Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları -Üçüncü Taraf Hizmetleri

-WhatsApp'taki İşletmeler -Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları -Üçüncü Taraf Hizmetleri

Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’
Dünya

Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’

Katar'a daha önce dayatılan "Al Jazeera kanalı ve Doha'daki Türk üssünün kapatılması" gibi 13 maddelik listeden vazgeçtiniz mi? sorusuna Bir..
Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve 'katil polis' sloganları atarak terör marşları ..
İsrail Şam'ı bombaladı!
Dünya

İsrail Şam'ı bombaladı!

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap
Dünya

Trump'ın 'seçim sonuçlarını kabul etme' çağrısına Pence'ten cevap

Amerika Birleşik devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme ça..
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması! Gezi'de onların yaptığı açıklamaları hatırlattı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD açıklaması! Gezi'de onların yaptığı açıklamaları hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin senato binasını basması üzerine Türkiye'den bir açıklama geldi.
Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!
Dünya

Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay