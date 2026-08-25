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Ekonomi
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Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Batman ve Siirt'te flaş bir gelişme yaşandı.

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Foto - Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi.

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Foto - Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt'te bulunan bazı sahalarda petrol arama ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması için başvuruda bulundu.

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Foto - Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Foto - Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar

Buna göre, TPAO'nun, Batman ve Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresini iki yıl daha uzatmak üzere 20 Ağustos'ta MAPEG'e müracaat ettiği ilan edildi.

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