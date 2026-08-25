Süre doldu, petrol bulunamadı: 'Vazgeçmek yok' deyip hükümetin kapısını çaldılar
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Batman ve Siirt'te flaş bir gelişme yaşandı.
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Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Batman ve Siirt'te flaş bir gelişme yaşandı.
Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarına yöneldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman ve Siirt'te bulunan bazı sahalarda petrol arama ruhsat sürelerinin iki yıl uzatılması için başvuruda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun, Batman ve Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu bazı sahalarda petrol arama ruhsatı süresini iki yıl daha uzatmak üzere 20 Ağustos'ta MAPEG'e müracaat ettiği ilan edildi.
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