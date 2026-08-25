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5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

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5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Hatay Reyhanlı'da yaşayan ve resmi kayıtlara göre 100 yaşında olan Hanuf Domrul, torununun torununu görerek 5 kuşağa tanıklık etti.

#1
Foto - 5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hanuf Domrul, bir asrı geride bırakırken 5 kuşağı görmenin mutluluğunu yaşıyor.

#2
Foto - 5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden Hanuf Domrul, 1967 doğumlu olan kızı Fatma Domrul Sağır ile birlikte hayata tutunuyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çeken Domrul, seferberlik yıllarından Atatürk dönemine, Türkiye-Suriye sınırının çizilmesinden günümüze kadar pek çok tarihi döneme canlı tanıklık ederek geçmişi zorlukla da olsa hatırlıyor. Domrul’un 3 kızı ve 4 erkek çocuğundan dünyaya gelen torunlarıyla birlikte 171 kişilik ailesi oldu.

#3
Foto - 5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Doğduğu günden bu yana annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve bakımını sevgiyle üstlenen kızı Fatma Dumrul Sağır, "Annem kimliğe göre 100 yaşında ama 10 yaşındayken kimliği çıkartılmış. Resmi olmayan kayıtlara göre 110 yaşında. Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk’ün dönemini görmüş.

#4
Foto - 5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip. Annem alzaymır hastası ve başka bir hastalığı yok. Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur. Annem bana baktı, ben de anneme bakıyorum" dedi.

#5
Foto - 5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Kızına dua eden Hanuf Domrul ise, "Rabbim seni eksik etmesin. Sen olmasan ben ölürüm. Kızım bana bakıyor. Allah razı olsun" dedi.

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