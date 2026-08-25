5 kuşağı bir arada gördü! 100 yaşındaki Hanuf ninenin 171 kişilik ailesi

Suriye ve Türkiye sınırının araya taş konularak ayrıldığını görmüş. 3 kızı ve 4 oğlu var. Annem, torununun torununu gördü. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle 171 kişilik aileye sahip. Annem alzaymır hastası ve başka bir hastalığı yok. Sağlık durumu çok şükür çok iyi; tansiyon, şeker veya kolesterolü yok. İştahı yerinde ve sohbeti çok güzel. Annem benim evimin bereketi. Doğduğumdan beri annemin yanındayım, hiçbir zaman ayrılmadım. Herkes annesinin kıymetini bilsin, kurban olurum. Rabbim annemi başımızdan eksik etmesin. Herkes annesinin kıymetini bilsin ve hiç kimse annesini yalnızlığa terk etmesin. Anne evde huzurdur, berekettir ve mutluluktur. Annem bana baktı, ben de anneme bakıyorum" dedi.