Ticari gerilimler arttı! Brent petrolün varil fiyatı düştü
Brent petrolün varil fiyatı, artan ticari gerilimlerin küresel petrol talebine yönelik endişeleri güçlendirmesiyle uluslararası vadeli piyasalarda 89,55 dolardan işlem görüyor. Dün 92,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 90,54 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 89,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 84,15 dolar olarak belirlendi.