Ticari gerilimler arttı! Brent petrolün varil fiyatı düştü

Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketinde, ABD ile İran arasında artan ekonomik gerilimler ile ABD-Kanada ticaretinde yeniden yükselen tansiyon etkili oluyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a ve ülkeye destek sağlayanlara karşı benzeri görülmemiş bir "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını söyledi. İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik kaynakları keserek Tahran üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladıklarını belirten Bessent, ABD silahlı kuvvetlerinin de "İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını sağlama" hedefinin gerçekleştirilmesi için gerekli zemini hazırladığını ifade etti.