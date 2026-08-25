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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

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Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. 58 lirayı aşan dolar kuru için son tahminini duyuran ünlü banka 11 liralık değişim için tarih verdi.

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Foto - Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin yeni bir analiz yaptı. Banka, 3 farklı vade için dolar/TL tahminini güncelledi.

#2
Foto - Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

Banka, dolar/TL için 3 aylık tahminini 48'den 51'e, 6 aylık tahminini 50'den 53'e çıkardı. 12 aylık dolar/TL beklentisi ise 54'ten 59'a yükseltildi.

#3
Foto - Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

Goldman Sachs, enerji fiyatlarında belirgin bir düşüş, altın fiyatlarında sert bir yükseliş veya doların küresel ölçekte değer kaybetmesi gibi gelişmeler yaşanmadığı sürece risklerin TL'nin aleyhine olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

Analistler, dış denge üzerindeki baskıların kademeli olarak arttığına da dikkat çekti.

#5
Foto - Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek

Banka, mevcut döviz kuru rejiminin devam edeceği görüşünü korurken, TL'deki değer kaybının önceki beklentilere kıyasla biraz daha yüksek bir hızla gerçekleşebileceğini öngördü.

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