Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek
Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. 58 lirayı aşan dolar kuru için son tahminini duyuran ünlü banka 11 liralık değişim için tarih verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. 58 lirayı aşan dolar kuru için son tahminini duyuran ünlü banka 11 liralık değişim için tarih verdi.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasına ilişkin yeni bir analiz yaptı. Banka, 3 farklı vade için dolar/TL tahminini güncelledi.
Banka, dolar/TL için 3 aylık tahminini 48'den 51'e, 6 aylık tahminini 50'den 53'e çıkardı. 12 aylık dolar/TL beklentisi ise 54'ten 59'a yükseltildi.
Goldman Sachs, enerji fiyatlarında belirgin bir düşüş, altın fiyatlarında sert bir yükseliş veya doların küresel ölçekte değer kaybetmesi gibi gelişmeler yaşanmadığı sürece risklerin TL'nin aleyhine olduğunu vurguladı.
Analistler, dış denge üzerindeki baskıların kademeli olarak arttığına da dikkat çekti.
Banka, mevcut döviz kuru rejiminin devam edeceği görüşünü korurken, TL'deki değer kaybının önceki beklentilere kıyasla biraz daha yüksek bir hızla gerçekleşebileceğini öngördü.
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