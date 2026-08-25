ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

Açıklamada, "ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı. Bu kararın, Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.