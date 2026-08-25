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ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

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ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.

#1
Foto - ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasına ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

Türkiye'nin bu adımı uzun süredir desteklediği vurgulanan açıklamada, ABD'nin bu kararıyla birlikte, Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı kaydedildi.

#3
Foto - ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

Açıklamada, "ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı. Bu kararın, Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - ABD’nin ani kararı herkesi ters köşe yapmıştı! Türkiye’den, beklenmedik adımla ilgili dikkat çeken açıklama

ABD Hazine Bakanlığı, dün Suriye'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını bildirmişti. ABD, Suriye'yi 1979'da "teröre destek veren ülkeler" listesine almıştı.

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