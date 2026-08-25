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İstanbullular illallah etmişti! O alçakların ümüğüne çöküldü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbullular illallah etmişti! O alçakların ümüğüne çöküldü

İstanbul'da internet sitelerine sahte daire satışı ilanı verip kapora aldıkları çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - İstanbullular illallah etmişti! O alçakların ümüğüne çöküldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleriyle koordineli olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yapıldı.

#2
Foto - İstanbullular illallah etmişti! O alçakların ümüğüne çöküldü

Ekipler, başta Esenyurt olmak üzere çeşitli ilçelerde internet sitelerine uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan veren şüphelilerin kendileriyle iletişime geçenlerden kapora aldığını ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirledi.

#3
Foto - İstanbullular illallah etmişti! O alçakların ümüğüne çöküldü

İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

#4
Foto - İstanbullular illallah etmişti! O alçakların ümüğüne çöküldü

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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