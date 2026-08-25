Kuytulcularda meğer her yol varmış! “Hocahanım” kendini yargıç ilan edip neler yapmış neler: İran modeli casusluk ve falaka detayları da tam bomba
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 44 şüphelinin tutuklandığı suç örgütü soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Örgütün "Furkan İstihbarat Teşkilatı" adıyla casusluk şebekesi kurduğu, muhalif üyeleri "falakaya" yatırdığı, Semra Kuytul'un vakıf binasında sözde mahkemeler kurup muhalif üyelere diz çöktürdüğü iddia edildi.