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Türkiye
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13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat

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DHA Giriş Tarihi:

13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat

İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, internet üzerinden sahte daire ilanları paylaşarak çok sayıda kişiden kapora aldığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

#1
Foto - 13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma başlattı.

#2
Foto - 13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Esenyurt'ta uygun fiyata daire kiralama ve satışı yaptıkları yönünde internet sitelerine sahte ilanlar verdikleri tespit edildi.

#3
Foto - 13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat

Şüphelilerin, ilanlar üzerinden kendilerine ulaşan kişilerden 100 bin ile 200 bin lira arasında kapora aldıkları, daha sonra ise iletişimi keserek ortadan kayboldukları belirlendi. Çalışmaların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un yanı sıra Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

#4
Foto - 13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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