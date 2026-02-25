Ve “süper silah” hamlesi geldi! Hem havayı hem karayı aynı anda vuruyor: Düşman radarları tamamen kör olacak
ABD Donanması, hem yerdeki hava savunma sistemlerini hem de havadaki erken ihbar uçaklarını (AEW&C) tek bir mühimmatla etkisiz hale getirebilecek AESM füzesi için çalışmaları başlattı. Mevcut sistemlerden daha uzun menzilli ve gelişmiş karşı-karşı tedbir (ECCM) yeteneklerine sahip olması planlanan bu yeni füze, F-35 ve Super Hornet gibi jetlerden ateşlenebilecek. Gelişmiş arayıcı başlığı sayesinde düşman radarlarını en zorlu koşullarda bile tespit edebilen sistem, modern muharebe sahasında tam bir hakimiyet vaat ediyor.