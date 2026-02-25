Ve “süper silah” hamlesi geldi! Hem havayı hem karayı aynı anda vuruyor: Düşman radarları tamamen kör olacak

The War Zone tarafından yapılan habere göre mühimmatın mevcut mühimmat envanterine benzer veya daha gelişmiş yetenekler sunması; özellikle genişletilmiş menzil, gelişmiş hedefleme kabiliyeti ve mevcut/gelecek platformlarla entegrasyon alanlarında üstünlük sağlaması bekleniyor. Bu bağlamda AESM’in, düşmanın chaff, flare, karıştırma (jamming) ve anti-ARM teknikleri gibi karşı tedbirlerine karşı güçlü karşı-karşı tedbir (Electronic Counter-CounterMeasures/ECCM) yeteneklerine sahip olması gerekiyor. Bu da hava-hava rolüne verilen önemin bir başka göstergesi olabilir. Belirli bir menzil değeri verilmemekle birlikte, füzenin görüş ötesi (standoff) mesafelerden hedefleri vurabilmesi gerekiyor. Ayrıca; geniş frekans kapsamasına sahip gelişmiş bir anti-radyasyon arayıcı başlık, modern ve gelişmiş radar sistemlerini hedefleyebilme, GPS/INS tabanlı anti-jamming özellikli hassas güdüm sistemi ve önleyici hedefleme kabiliyeti isteniyor.