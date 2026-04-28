Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine o isim geliyor! Herkes ters köşe olacak Araç sahiplerine çok ama çok kötü haber! Gece yarısı kallavi zam geldi Libya'dan şok hamle: Türkiye düşmanı ülkeyle deniz yetki konusunda anlaşma yaptılar Temmuzda emekliye çifte müjde! İşte kulislerde konuşulan iki senaryo Altın düştü, gözler Fed'de! İşte güncel fiyatlar Herkes lüks villa bekliyordu ama... Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut'un yaşadığı ev herkesi şaşırttı Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap CHP'li vekil son seçim anketinin sonucunu paylaştı: İsmail Saymaz çılgına döndü Türkiye'nin 50 yıllık dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Sessiz sedasız konkordato ilan ettiler Çin'in savaş gemilerini bırakıp Türkiye'den alacaklar: Ama ihale sürecinde olmayacak şey oldu
Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD’den İran’ın sürpriz teklifine cevap

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen ve küresel piyasaların sonucunu nefes kesilerek beklediği kritik toplantıdan, İran’ın barış teklifine yönelik "yetersiz" kararı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer programı kapsam dışı bırakan tekliften memnun olmadığını açıkça ifade ederek, İran’ın deniz ablukasını kaldırma ve savaşı bitirme önerisini geri çevirdi. Washington kanadından gelen bu sert yanıt sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizi derinleşirken, bölgedeki askeri hareketlilik yeniden en üst seviyeye ulaştı.

Foto - Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma teklifinden memnun olmadığı ortaya çıktı. Beyaz Saray’daki kritik toplantı sonrası Washington’un teklife mesafeli olduğu bildirildi.

Foto - Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap

Uluslararası ajanslara göre İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını ve savaşın sona ermesini şart koştu. Teklifte nükleer program konusunun ise daha sonraya bırakılması önerildi.

Foto - Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap

Ancak bu yaklaşım Washington’da karşılık bulmadı. ABD yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmanın merkezinde yer alması gerektiğini vurguluyor. ABD basınına konuşan kaynaklara göre Trump, Beyaz Saray’daki Durum Odası toplantısında danışmanlarına İran’ın önerisinden “memnun olmadığını” açıkça ifade etti.

Foto - Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap

Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi de Trump’ın teklifi “beğenmediğini” ve özellikle nükleer program konusunun dışarıda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Foto - Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap

Dış basında yer alan analizlerde, Trump’ın İran’ın nükleer silah geliştirme ihtimalini “kırmızı çizgi” olarak gördüğü vurgulanıyor.

Foto - Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD'den İran'ın sürpriz teklifine cevap

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın teklifine mesafeli yaklaşarak, temel sorunun nükleer silah riski olduğunu dile getirdi. İran ise mevcut teklifinde bu konuyu erteleyerek önce ateşkes ve deniz trafiğinin normalleşmesini sağlamayı hedefliyor.

DEVAMLI JAN-TEROR-SUIKAST-TEROR-SOYKIRIM-ISTILADAN" BESLENEN KUDUZ YAHUDI/EVANJELIK SERIATCISI SAPIK SIYONISTLERIN DEDIGI OLDU....SUIKAST TIYATROSU AMACINA ULASTI AMA SONBAHAR SECIMINDE IPINI CEKECEKLER TRUMPHIN

