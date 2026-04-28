Ve sonucu merakla beklenen toplantıdan karar çıktı! ABD’den İran’ın sürpriz teklifine cevap
Beyaz Saray’da gerçekleştirilen ve küresel piyasaların sonucunu nefes kesilerek beklediği kritik toplantıdan, İran’ın barış teklifine yönelik "yetersiz" kararı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, nükleer programı kapsam dışı bırakan tekliften memnun olmadığını açıkça ifade ederek, İran’ın deniz ablukasını kaldırma ve savaşı bitirme önerisini geri çevirdi. Washington kanadından gelen bu sert yanıt sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizi derinleşirken, bölgedeki askeri hareketlilik yeniden en üst seviyeye ulaştı.