Dünyayı fetheden ordular ne yiyordu? İşte Osmanlı askerlerini yenilmez yapan sır menüler

OSMANLI AKINCILARI: İNSANÜSTÜ GÜÇ VEREN GLİKOZ MUCİZESİ Ve listenin zirvesinde, üç kıtaya hükmeden o mükemmel gücün arkasında inanılmaz derecede lojistik ve enerji mucizesi yürüyor. Uzun seferlerde aylarca bozulmayan Peksimet ve doğal antibiyotik çemenle kaplı Pastırma, ordunun temel direğiydi. Ancak Akıncıların ve yeniçerilerin o "insanüstü" panelinin asıl sırrı glikoz bombası hakiki üzüm Pekmeziydi . Dondurucu soğuklarda kas yorgunluğunu anında susturan pekmez, Osmanlı'yı dünyanın en durdurulamaz askeri gücüyle sürdürüyor.