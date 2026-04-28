3200 rakımda kar kalınlığı 170 santim! Palandöken'e bahar gelmedi

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken’de, Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen kar ve kış etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağda kar kalınlığı 170 cm bulurken, kayak sezonu 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Palandöken’in drone görüntüsü ise izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.