Erdoğan’dan dünyayı sarsan hamle! İki dev ülke saf dışı: Para muslukları oluk oluk Türkiye’ye akacak

Teşvik paketi dünya basınında da geniş yer buldu. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, birçok yayın kuruluşu, açıklanan teşvik paketi ile Türkiye'nin küresel ekonomi için çok büyük bir adım attığını ve lider ülke olarak birçok ülkeyi geride bıraktığını yazdı. Hindistan merkezli Firstpost, "Sermayenin hareketli hale geldiği ve vergi rejimlerinin sıkılaştığı bir dünyada, Erdoğan basit ve sarsıcı bir öneri ortaya koydu" derken paketin Türkiye'yi uzun vadeli servet korumada en cazip ülkelerden biri haline getirdiğine dikkat çekti. Paketi, savaşlardan etkilenen Körfez finans sermayesini çekmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiren Umman merkezli IMİ, haberinde, "Bu program için İtalya'da 300 bin, Yunanistan'da 100 bin Euro götürü vergi var, Türkiye'de yurt dışı kazançlar için sabit ücret öngörülmüyor" diye yazdı.