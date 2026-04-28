  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmed El Şara Türkiye düşmanlarını sevindirdi Meteoroloji'den yağış uyarısı! Audi’den flaş karar: En ucuz 2 modeli kaldırdı! Yerine yeni otomobil üretiyor İki tren kafa kafaya çarpıştı: Katliam gibi kazada 14 ölü var Ünlü market zincirinden şok hamle! Alınan son kararı duyanlar, “Bu nasıl olur” diyor Kurbanlık fiyatları resmen ikiye katlandı! Bartın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı 10 bin ton kumla 200 eser görücüye çıkıyor! Antalya’da kumdan zaman yolculuğu başlıyor Kira pazarlığında “yok artık” dedirten şart: Bunlar gerçekten kafayı yemiş olmalı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Erdoğan’dan dünyayı sarsan hamle! İki dev ülke saf dışı: Para muslukları oluk oluk Türkiye’ye akacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan'dan dünyayı sarsan hamle! İki dev ülke saf dışı: Para muslukları oluk oluk Türkiye'ye akacak

Türkiye, küresel ticaretin merkezine oturmak için ekonomi tarihinin en agresif teşvik paketini devreye alarak dünya devlerini kıskandıracak bir "vergi devrimi" başlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan yeni reform paketiyle, bölgesel merkezini Türkiye’ye taşıyan dev şirketlere 20 yıl muafiyet tanınırken, İstanbul Finans Merkezi’nde transit ticaret yapanlar için kurumlar vergisi tamamen sıfırlanıyor. Dünya basınının "sarsıcı bir öneri" olarak nitelediği bu tarihi adım, Türkiye'yi Dubai ve Singapur gibi merkezlerin en dişli rakibi haline getirerek küresel sermayenin yeni rotasını Anadolu’ya çevirmeyi hedefliyor.

Türkiye, üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında küresel ölçekte daha güçlü bir merkez haline gelme hedefi doğrultusunda yeni bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" konulu basın toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin giderek merkezi bir üs haline geldiğini belirterek, "Bu kapsamda, ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla yeni hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Yılmaz, küresel ekonominin, belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğine, jeopolitik gerilimlerin birçok bölgede yoğunlaştığına dikkati çekerek, bu parçalanmış küresel ortamda dayanıklılık, öngörülebilirlik ve üretim kapasitesinin küresel yatırımların yönünü belirleyen temel unsurlar haline geldiğini vurguladı. Yılmaz şunları kaydetti: "Türkiye bu ortamda güven ve disiplinle yol almakta. Bugün Türkiye yatırım ve sanayi faaliyetleri açısından istikrarlı, öngörülebilir ve güvenilir bir ortak olarak öne çıkmakta. Güçlü sanayi altyapısı, gelişmiş lojistik kabiliyetleri ve küresel değer zincirlerine derin entegrasyonuyla ülkemiz yatırımcılar için rekabetçi ve köklü bir ekosistem sunmakta."

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın tam anlamıyla ekonomik konumlanma stratejisi olduğunu belirterek, "Uygulamada yatırımcı odaklı, hızlı ve kolay giriş imkanı sağlayan, VIP hizmetlerle desteklenen bir sistem öngörüyoruz. Nihai hedef, ülkeyi bölgesel ölçekte önemli bir finans ve ticaret merkezi haline getirmek" dedi.

PAKET NELER GETİRECEK? Transit ticarette vergi sıfırlanıyor: * İstanbul Finans Merkezi'nde çalışanlar için yüzde 100 kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Dışında ise oran yüzde 95 olacak. İhracatçılara vergi indirimi: * Standart yüzde 25 kurumlar vergisi, ihracatçılar için yüzde 14'e, üretici ihracatçılar için yüzde 9'a düşürülecek. Hizmet ihracatına tam destek: * Yazılım, sağlık turizmde yüzde 100 vergi istisnası sağlanacak.

20 yıl vergi avantajı: * Bölgesel merkezini Türkiye'ye taşıyan şirketler için 20 yıl kurumlar vergisi muafiyeti uygulanacak. Yurtdışı gelirlerine sıfır vergi: * Son 3 yılda Türkiye'de yaşayanlar, Türkiye'ye taşınmaları halinde 20 yıl yurtdışı kazançlarından vergi ödemeyecek. Yatırım süreçleri sadeleşiyor: * Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi yatırımcılara VIP hizmeti sunacak.

Teşvik paketi dünya basınında da geniş yer buldu. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, birçok yayın kuruluşu, açıklanan teşvik paketi ile Türkiye'nin küresel ekonomi için çok büyük bir adım attığını ve lider ülke olarak birçok ülkeyi geride bıraktığını yazdı. Hindistan merkezli Firstpost, "Sermayenin hareketli hale geldiği ve vergi rejimlerinin sıkılaştığı bir dünyada, Erdoğan basit ve sarsıcı bir öneri ortaya koydu" derken paketin Türkiye'yi uzun vadeli servet korumada en cazip ülkelerden biri haline getirdiğine dikkat çekti. Paketi, savaşlardan etkilenen Körfez finans sermayesini çekmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiren Umman merkezli IMİ, haberinde, "Bu program için İtalya'da 300 bin, Yunanistan'da 100 bin Euro götürü vergi var, Türkiye'de yurt dışı kazançlar için sabit ücret öngörülmüyor" diye yazdı.

Amerikan Ceoworld dergisi paketi "Türkiye, NATO standartlarında bir güvenlik ve Körfez'e kıyasla rekabetçi bir vergi paketi sunuyor. Bu kıtadaki benzer programları geride bırakacak" diye duyurdu. Alman Steuern ise "Türkiye bu ağresif paketle Dubai, Kıbrıs ve Malta'ya rakip oluyor" sözleri ile okurlarına duyurdu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: "Tek Durak Büro uygulamasıyla yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, yatırımcılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konulardır. Bu yaklaşım, Türkiye'nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendiren önemli bir adımdır." TÜSİAD Başkanı Ozan Diren: "Finansal piyasalardaki bu gelişimi, ekonomimizin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle tam uyumlu hale getirmek için sanayide yapısal dönüşüm ve kapsamlı bir reform ihtiyacının öncelikli gündem maddemiz olmalı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım keskin

Esasen Türkiye'ye hiç bir ülkede olmadığı kadar okul oluk döviz akıyor. Ama havuzun delikleri o kadar çok ki bir türlü dolmuyor. Türkiye önce bu delikeri büküp tikamalidir. Sonra para akmas qbike havuz bosalmaz. Belediyeler en büyük delik. Vergi kaçakları. Elektri ve su kacaklari.

Vay vay

Zenginlerden vergi almayacak hatta teşvik verecek..Emekli, asgari ucretli sürünmeye devam edecek..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23