Erdoğan’dan dünyayı sarsan hamle! İki dev ülke saf dışı: Para muslukları oluk oluk Türkiye’ye akacak
Türkiye, küresel ticaretin merkezine oturmak için ekonomi tarihinin en agresif teşvik paketini devreye alarak dünya devlerini kıskandıracak bir "vergi devrimi" başlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan yeni reform paketiyle, bölgesel merkezini Türkiye’ye taşıyan dev şirketlere 20 yıl muafiyet tanınırken, İstanbul Finans Merkezi’nde transit ticaret yapanlar için kurumlar vergisi tamamen sıfırlanıyor. Dünya basınının "sarsıcı bir öneri" olarak nitelediği bu tarihi adım, Türkiye'yi Dubai ve Singapur gibi merkezlerin en dişli rakibi haline getirerek küresel sermayenin yeni rotasını Anadolu’ya çevirmeyi hedefliyor.