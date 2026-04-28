Türkiye İHA yapmayı öğretmişti: Önüne gelenle İHA anlaşması yapmaya başladılar
Rusya savaşında Türkiye'den İHA sattığı ve teknolojinin geliştirmesinde yardımcı olduğu Ukraya, Avrupa ülkeleriyle peş peşe anlaşmalar yapmaya başladı.
Rusya savaşında Türkiye'den İHA sattığı ve teknolojinin geliştirmesinde yardımcı olduğu Ukraya, Avrupa ülkeleriyle peş peşe anlaşmalar yapmaya başladı.
Norveç ve Ukrayna arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasıyla birlikte, Ukrayna tasarımı insansız hava araçlarının Norveç topraklarında üretilmesinin önü açıldı.
Ukrayna'nın savaş sahasında elde ettiği teknolojik tecrübe, Avrupa'nın kuzeyine taşınarak stratejik bir üretim ortaklığına dönüşüyor. Kıyiv’de 27 Nisan’da bir araya gelen Norveç ve Ukrayna yetkilileri, "Ukrayna ile İnşa Et" girişimi kapsamında tarihi bir projeye imza atarak Ukrayna menşeli insansız hava araçlarının (İHA) Norveç’te üretilmesi sürecini resmen başlattı.
Norveç’in Kıyiv Büyükelçisi Lars Ragnar Aalerud Hansen ve Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Serhiy Boyev tarafından imzalanan bu mutabakat, Ukrayna’nın muharebe ortamında rüştünü ispatlamış insansız sistem teknolojilerini Norveç'in yüksek üretim standartları ve güvenli lojistik imkanlarıyla birleştiriyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik, Ukrayna’nın savunmasına verilen desteğin aynı zamanda Norveç’in millî güvenliği için atılmış en kritik adım olduğunu belirterek, bu iş birliğinin her iki ülke için de stratejik bir kazanım olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz Aralık ayında açıklanan insansız sistemler stratejisinin ve devlet liderleri arasında imzalanan deklarasyonun somut bir sonucu olan söz konusu proje, Norveç sanayisinin Ukrayna’nın savunma ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermesini sağlayacak. Ukraynalı üreticiler tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveç tesislerinde üretilecek olan ilk sistemlerin bu yaz dönemine kadar tamamlanarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.
Güvenlik gerekçeleri ve hassas bilgilerin korunması amacıyla, projede yer alan şirketlerin isimleri ve üretim tesislerinin kapasiteleri şimdilik gizli tutuluyor.
Ancak bu ortaklık, sadece acil askeri ihtiyaçların karşılanmasını değil, aynı zamanda Ukrayna’nın savunma sanayisinin Avrupa ekosistemine entegre olmasını sağlayan uzun vadeli bir model teşkil ediyor. Kuzey Avrupa'nın teknolojik gücü ile Ukrayna'nın sahadaki yenilikçi çözümlerini bir araya getiren bu adım, bölgedeki savunma doktrinini insansız sistemler ekseninde yeniden şekillendirmeye aday görünüyor.
