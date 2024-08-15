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Dünya
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Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

2024-08-15 18:01:47
Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Dünyanın en güçlü insanları arasında gösterilen Vladimir Putin'in sonu geliyor mu?

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#1
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Rusya uzun bir sürenin ardından ilk toprak kaybını yaşadı.

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Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Dünyayı sallayan gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, duyurdu.

#3
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar sürüyor.

#4
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yayınladığı video mesajında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'den cephe hattındaki son duruma dair rapor aldığını belirtti.

#5
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

"RUSYA'DAN ALINDI" - Zelenski, Rusya'dan toprak aldıklarını şu sözlerle duyurdu:

#6
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

"Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi.

#7
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor.

#8
Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı"

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Foto - Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti

Ukrayna'nın şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kasaba olan Sudzha (Suca), Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için ölçüm istasyonu bulunuyor.

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