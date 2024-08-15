2024-08-15 18:01:47 Ve Putin yeniliyor! Rusya toprak kaybetti
Dünyanın en güçlü insanları arasında gösterilen Vladimir Putin'in sonu geliyor mu?
Dünyanın en güçlü insanları arasında gösterilen Vladimir Putin'in sonu geliyor mu?
Rusya uzun bir sürenin ardından ilk toprak kaybını yaşadı.
Dünyayı sallayan gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, duyurdu.
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yayınladığı video mesajında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi'den cephe hattındaki son duruma dair rapor aldığını belirtti.
"RUSYA'DAN ALINDI" - Zelenski, Rusya'dan toprak aldıklarını şu sözlerle duyurdu:
"Yeni bir ilerleme kaydettik. Genelkurmay Başkanı Syrskyi, Sudzha (Suca) kasabasının Rus güçlerinden alındığını bildirdi.
Şu anda orada Ukrayna askeri komutanlık ofisi kuruluyor.
Birkaç başka yerleşim yeri daha alındı. Bunların sayısı şimdiden 80'i aştı"
Ukrayna'nın şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kasaba olan Sudzha (Suca), Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için ölçüm istasyonu bulunuyor.
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