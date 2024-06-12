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Spor
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Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

2024-06-12 07:28:44
Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni sezon için hazırlıklar devam ederken, ünlü teknik adam Jose Mourinho kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Mourinho, şampiyon olacak kadroyu kurmak için arayışlarını sürdürürken, raporunu da yönetime sundu. Tecrübeli teknik adam, takımdaki 17 yıldız oyuncunun üstünü çizerken, o oyuncuyla ilgili şok bir rapor verdi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Sarı lacivertlilerde yeni sezon için hazırlıklar devam ederken, ünlü teknik adam Jose Mourinho kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

#2
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Mourinho, şampiyon olacak kadroyu kurmak için arayışlarını sürdürürken, raporunu da yönetime sundu.

#3
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Tecrübeli teknik adam, takımdaki 17 yıldız oyuncunun üstünü çizerken, o oyuncuyla ilgili şok bir rapor verdi. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Takımı Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, Portekizli teknik adam idaresinde bu sezon yeniden yapılanmaya gidecek.

#5
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Nisan ayından bu yana sarı-lacivertli takımı analiz eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime yeni sezon öncesinde ilk raporunu verdi.

#6
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

22 Haziran'daki açılış öncesinde birçok oyuncunun üzerini çizdi ve kampta görmek istemediğini iletti.

#7
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Jose, kiralıktan dönen ve takımda olan tam 17 oyuncuyla çalışmak istemiyor.

#8
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

KİRALIKLARI İSTEMİYOR Jose, raporunu detaylı olarak yönetime sundu ve nedenlerini de tek tek yazdı.

#9
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Özellikle kiralıktan dönen Joao Pedro, Miguel Crespo, Umut Nayir, Emre Demir, Omar Fayed, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp, Jin-ho Jo ve aralık ayında takıma geri gelecek olan Lincoln Henrique'nin gönderilmesini talep etti.

#10
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Mourinho, geçen sezon A takımda olan 7 futbolcuyla ilgili de kararını verdi. 7 isim de yeni sezonda kadroda olmayacak

#11
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

Jose'nin A takımda yer alan 7 isimle alakalı sunduğu raporda şu ifadeler yer aldı:

#12
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

LUAN PERES: Bu kadar uzun süre sakat olan oyuncudan çok fazla verim alamayız.

#13
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

SERDAR AZIZ: Çok yumuşak. Çok fazla sakatlanıyor, istikrarsız, böyle oyuncu istemem.

#14
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

RADE KRUNIC: Benim aradığım "mezzala" tarzı ön libero değil.

#15
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

ZAJC: Ne ön libero, ne 8 numara... Mevkisi yok denebilir. Kalmamalı.

#16
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

MERT HAKAN: Sözleşme yenilemeden önce konuşmak istiyorum. Son kararımı görüştükten sonra vereceğim.

#17
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

RYAN KENT: Oynamak (Lazio'ya gitmedi) yerine kenarda kalıp para alan oyuncuya tahammülüm yok. Takıma fayda vermez.

#18
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

EDIN DZEKO: Saygı duyuyorum. Ancak başka bir seviyeye geçmek istiyoruz. Daha genç ve daha dinamik bir santrfor gerekiyor.

#19
Foto - Ve Mourinho'nun raporu ortaya çıktı! 17 yıldızın üzerini çizdi "O isme tahammülüm yok"

SADECE 3 KİŞİ KAMPA KATILACAK Jose Mourinho, geçen sezon kiralık olup yeni sezonda takıma dönen üç isimi kampta görmek istediğini de notuna ekledi. Bu isimler; Bartuğ Elmaz, Emre Mor ve Samet Akaydin. (Fotomaç)

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