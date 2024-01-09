2024-01-09 14:25:20 Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.57'de kalan Ocak zammının memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 50'ye tamamlanmasını beklerken, kulislerden iyi haber almasıyla bilinen Nuray Babacan'dan emeklileri hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi. İddiaya göre, zammın yüzde 50'ye tamamlanmasına ekonominin patronu Mehmet Şimşek karşı çıkıyor. Mehmet Şimşek yüzde 40'ta direnirken, AK Parti yönetimi zammı daha yukarı çekmek için çalışıyor. Son sözü Tayyip Erdoğan söyleyecek.