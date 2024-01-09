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Ekonomi
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Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

2024-01-09 14:25:20
Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37.57'de kalan Ocak zammının memur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 50'ye tamamlanmasını beklerken, kulislerden iyi haber almasıyla bilinen Nuray Babacan'dan emeklileri hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi. İddiaya göre, zammın yüzde 50'ye tamamlanmasına ekonominin patronu Mehmet Şimşek karşı çıkıyor. Mehmet Şimşek yüzde 40'ta direnirken, AK Parti yönetimi zammı daha yukarı çekmek için çalışıyor. Son sözü Tayyip Erdoğan söyleyecek.

#1
Foto - Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının yüzde 37.57'de kalması ve memur emeklisinin ise yüzde 50 zam almasıyla ilgili başlayan kriz büyüyor. İddialara göre, AK Parti yönetiminin yüzde 50'ye çekme teklifine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşı çıkıyor. Çalışma Bakanlığı üç seçenekli çalışma yapıyor, bunlar arasında yüzde 45'e denk gelen formüller var.

#2
Foto - Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

"Hemen söyleyelim, emekli maaşlarının enflasyon artışıyla sınırlı kalmaması için çalışmalar sürüyor. Ekonomi yönetiminin pek hoşuna gitmeyen bu durum, yerel seçim öncesi kaçınılmaz gibi" diyen Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "3 Ocak’ta açıklanan yüzde 37,5 enflasyon rakamı ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışın bununla sınırlı kalması, bırakın muhalefeti, partide bile krize neden oldu." iddiasında bulundu.

#3
Foto - Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

"AK Parti yöneticileri, ekonomi yönetiminin istediğinin aksine ‘iyileştirme’ bekliyor" diyen Nuray Babacan, "Ekonomi yönetimi, dengelerin bozulmaması için bunun ancak yüzde 40’a yuvarlanabileceğini savunuyor" bilgisi verip devam etti:

#4
Foto - Ve milyonlarca emekliyi üzecek haber geldi! Zam oranı bu olacak! Mehmet Şimşek meğer…

"Parti yöneticileri ise emekli memur maaşına yapılan yüzde 49,5’lik artışın esas alınması gerektiğini dile getiriyorlar. Çalışma Bakanlığı‘nın ise üç seçenekli bir çalışma yaptığı ve bunlar arasında yüzde 45’e denk gelen formüllerin de olduğu aktarılıyor. Çok değil, bir hafta içinde işin sonucunu göreceğiz…"

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