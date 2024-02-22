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Spor
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Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

2024-02-22 10:47:41
Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Zirvede en yakın rakibinin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı.

#1
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Takımın en büyük yıldızı Mauro Icardi'nin yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

#2
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Son olarak MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 69 yapan Aslan, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile karşılaşacak.

#3
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

İlk maçta rakibini RAMS Park'ta 3-2 yenerek avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesine de tur için çıkacak.

#4
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Sparta Prag'ı da mağlup ederek bir üst turdaki rakibini bekleyecek olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

#5
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atan ve yaşanan şampiyonluğun baş mimarı olan Mauro Icardi, bu sezon da takımın en büyük yıldızı.

#6
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kalsa da Süper Lig'de şu ana kadar 14 gol kaydeden Icardi için sürpriz bir haber çıktı.

#7
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Galatasaray'da gösterdiği performans sayesinde Avrupa'da adından yeniden söz ettiren ve dev kulüplerin radarına giren Icardi, takımdan ayrılabilir.

#8
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

İtalyan basını, Arjantinli golcü için Galatasaray taraftarlarını adeta yıkan bir haberi duyurdu.

#9
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan basını, Serie A'da şampiyonluğa oynayan Inter'in Icardi'ye talip olduğunu belirtti.

#10
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

İtalyanlar, Icardi'nin şimdiden Inter ile prensip anlaşmasına vardığını yazarak sezon sonunda transferin gerçekleşeceğini söyledi.

#11
Foto - Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Öte yandan haberde Galatasaray'ın Mauro Icardi transferinden yaklaşık 25 milyon Euro bonservis kazanacağı da belirtildi.

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