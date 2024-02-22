Ve Mauro Icardi’nin yeni adresini duyurdular! Anlaşma tamam: Beklenmedik teklifi belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Zirvede en yakın rakibinin 2 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi de yaşandı.