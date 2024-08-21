Ve kötü haber geldi! Dev tankere “maymun çiçeği” karantinası!

Afrika'da hızla yayılan yeni varyantın tespit edilmesinin ardından, bir gün sonra İsveç'te clade 1b varyantı olarak bilinen virüsün ilk kez Afrika dışında bir ülkede görüldüğü bildirildi. Arjantin daha önce sekiz mpox vakası kaydetmişti, ancak bunların hiçbiri clade 1b varyantına ait değildi. Karantina altına alınan ve Liberya bayraklı olan gemi, Brezilya'nın Santos kentinden yola çıkmıştı ve Arjantin'de soya yükü almak üzereydi. Sağlık Bakanlığı ve Arjantin Denizcilik Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, gemiye yalnızca tıbbi personel girebilecek ve tüm mürettebat, test sonuçları çıkana kadar karantinada tutulacak.