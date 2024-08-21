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Ve kötü haber geldi! Dev tankere "maymun çiçeği" karantinası!

2024-08-21 09:56:01
Ve kötü haber geldi! Dev tankere “maymun çiçeği” karantinası!

Maymun çiçeği virüsü hakkında kötü haberler gelmeye devam ediyor.

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#1
Foto - Ve kötü haber geldi! Dev tankere "maymun çiçeği" karantinası!

Virüsün yayılma hızının arttığı ifade edilirken, dev bir tankere karantina uygulandığı açıklandı.

#2
Foto - Ve kötü haber geldi! Dev tankere "maymun çiçeği" karantinası!

Arjantin'in Rosario Limanı yakınlarında demirleyen gemiden yetkililere, "Hindistan vatandaşı olan bir mürettebat üyesinin göğsünde ve yüzünde kist benzeri deri lezyonları bulunduğu" bilgisi iletildi.

#3
Foto - Ve kötü haber geldi! Dev tankere "maymun çiçeği" karantinası!

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kişinin diğer mürettebat üyelerinden izole edildiği ve halk sağlığı acil durum protokolünün devreye alındığı belirtildi.

#4
Foto - Ve kötü haber geldi! Dev tankere "maymun çiçeği" karantinası!

San Lorenzo limanına gitmek üzere olan gemi, Santa Fe eyaletine bağlı Parana Nehri'nde demirlemek zorunda kaldı.

#5
Foto - Ve kötü haber geldi! Dev tankere "maymun çiçeği" karantinası!

Afrika'da hızla yayılan yeni varyantın tespit edilmesinin ardından, bir gün sonra İsveç'te clade 1b varyantı olarak bilinen virüsün ilk kez Afrika dışında bir ülkede görüldüğü bildirildi. Arjantin daha önce sekiz mpox vakası kaydetmişti, ancak bunların hiçbiri clade 1b varyantına ait değildi. Karantina altına alınan ve Liberya bayraklı olan gemi, Brezilya'nın Santos kentinden yola çıkmıştı ve Arjantin'de soya yükü almak üzereydi. Sağlık Bakanlığı ve Arjantin Denizcilik Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, gemiye yalnızca tıbbi personel girebilecek ve tüm mürettebat, test sonuçları çıkana kadar karantinada tutulacak.

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Yorumlar

Mardinli hoca

Konuyu büyütmeyin oyuna gelmeyin.Nasil konora 19 yalan çıktıysa buda aynı oyun.Hic inanmayın bunların yalanlarına benim görüşüm dür.Aman dikkat edin oyuna gelmeyin
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