Ve en değerli nadir otlar sadece Türkiye'de var: Kimi sümbülü kimi kuşkonmazı biliyor... Talep o kadar artıyor ki...

Tahıl ambarı Konya, endemik bitkileriyle dünyanın yeni "yeşil altın" merkezi oluyor! Küresel ölçekte organik tarıma talep artarken, kentte sadece bu topraklara özgü sümbül ve kuşkonmaz gibi nadir otlar ilaç, kozmetik ve gurme mutfakların radarına girdi.

Konya Ovası’nın derinlerinden yüksek Toros dağlarına kadar uzanan coğrafyada, dünya üzerinde yalnızca bu bölgede (lokal endemik) yetişen veya Türkiye'ye has birçok özel bitki türübulunuyor. Bu endemik bitkilerden bazıları ise sadece Konya’da yetişiyor.

Dünyada yalnızca Konya'da doğal olarak yetişen, bölgeye özgü (endemik) en önemli bitkiler şunlar: Konya Gaşağı (Tülüşah): Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre tehlike altında olan, bölgeye özgü en bilinen yerel endemik bitkilerden biridir. 2006 verilerine göre doğada sadece 9 kökü kalan bu bitki, koruma altına alınmış durumda.

Karaüşmen: Karapınar ilçesinin volkanik tepeciklerinde ve taşlık alanlarda yetişen çok yıllık nadir bir sabunotu (Saponaria) türüdür. Konya Sümbülü: Yakın zamanda literatüre kazandırılan bu tür, nesli tükenme riski "çok tehlikede" kategorisinde olan ve sadece tek bir adreste yayılış gösteren lokal bir bitkidir.İlk kez Konya dağlarında keşfedilerek bilim literatürüne kazandırılmış, çok özel endemik bir çiçektir.

Konya İsaurya menekşesi: Bölgeye özgü, şehrin adını taşıyan çok nadir bir menekşe türüdür.Şehrin sembollerinden biri haline gelen bu menekşe türü, sadece Konya'da yetişiyor. Konya Kuşkonmazı (AsparagusLycaonicus): İç Anadolu bozkırlarına adapte olmuş, şehrin antik adıyla anılan kendine has bir kuşkonmaz türüdür.Konya'nın antik dönemdeki ismiyle anılan bu kuşkonmaz türü, bölgeye özgü bir lezzet sunuyor.

Acı Piyan (Thermopsisturcica): Dünyada sadece Konya'nın Akşehir ilçesindeki Akşehir Gölü çevresinde yetişen bu bitki, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.Baklagiller familyasından olan acı piyan dünyada tek bakla içinde 3 adet meyve veren tek bitkidir. Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından, 'çok tehlikede’ olarak değerlendirilip acilen korunması gereken bir tür olarak kırmızı liste içerisine alındığı biliniyor. Kirpi Dikeni (Acantholimonconfertiflorum):Dişotugiller familyasına ait olan ve dış görünüşü kirpiye benzediği için bu ismi alan bitki, özellikle killi ve kalkerli topraklarda, 1100-1450 metre rakımlarda yetişiyor.Konya’nın Bozkır ilçesi çevresinde yetişen bitki doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu zarif bitki, bugün Dünya Bitki Koruma Konseyi tarafından "EN - Tehlikede" kategorisinde yer alıyor. Kasnak Meşesi: Toroslar ve çevresindeki yüksek alanlarda yayılış gösteren, özel koruma altındaki endemik ağaç türlerimizdendir. Hasret Gülü, Ters Lale ve Saz Sümbülü: Konya ve çevresinin step-sulak alan ekosistemlerinde yetişen, görsel olarak da dikkat çeken tescilli soğanlı endemik çiçeklerdendir Diğer Nadir Türler: Hasret gülü, Erenler çiçeği,Tekesakalı, Tuzcul kirpidikeni, Tuzcul sabun otu, Tuzcul salkımotu, Tuzcul glayöl ve Tuzcul ada çayı gibi birçok endemik bitki türü de Konya'nın doğal zenginliğini oluşturuyor.

