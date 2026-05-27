Ve en değerli nadir otlar sadece Türkiye'de var: Kimi sümbülü kimi kuşkonmazı biliyor... Talep o kadar artıyor ki...

Acı Piyan (Thermopsisturcica): Dünyada sadece Konya'nın Akşehir ilçesindeki Akşehir Gölü çevresinde yetişen bu bitki, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.Baklagiller familyasından olan acı piyan dünyada tek bakla içinde 3 adet meyve veren tek bitkidir. Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından, 'çok tehlikede’ olarak değerlendirilip acilen korunması gereken bir tür olarak kırmızı liste içerisine alındığı biliniyor. Kirpi Dikeni (Acantholimonconfertiflorum):Dişotugiller familyasına ait olan ve dış görünüşü kirpiye benzediği için bu ismi alan bitki, özellikle killi ve kalkerli topraklarda, 1100-1450 metre rakımlarda yetişiyor.Konya’nın Bozkır ilçesi çevresinde yetişen bitki doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu zarif bitki, bugün Dünya Bitki Koruma Konseyi tarafından "EN - Tehlikede" kategorisinde yer alıyor. Kasnak Meşesi: Toroslar ve çevresindeki yüksek alanlarda yayılış gösteren, özel koruma altındaki endemik ağaç türlerimizdendir. Hasret Gülü, Ters Lale ve Saz Sümbülü: Konya ve çevresinin step-sulak alan ekosistemlerinde yetişen, görsel olarak da dikkat çeken tescilli soğanlı endemik çiçeklerdendir Diğer Nadir Türler: Hasret gülü, Erenler çiçeği,Tekesakalı, Tuzcul kirpidikeni, Tuzcul sabun otu, Tuzcul salkımotu, Tuzcul glayöl ve Tuzcul ada çayı gibi birçok endemik bitki türü de Konya'nın doğal zenginliğini oluşturuyor.