Rusya'dan Türkiye'ye engel: Kimse bu karara anlam veremedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuş trafiğinde dikkat çeken bir kriz yaşanıyor. Türk hava yolu şirketi Air Anka’nın Rusya’ya yönelik planlanan uçuşlarına izin verilmemesi nedeniyle yüzlerce yolcunun Antalya Havalimanı ile Rusya’daki çeşitli havalimanlarında mahsur kaldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Air Anka’nın bugünkü uçuşları için gerekli izinler verilmedi. Şirketin çok sayıda seferinin belirsizlik içine girdiği ifade edilirken, yaşanan gelişmenin yaz sezonunun en yoğun dönemine denk gelmesi sektörde büyük endişe yarattı.

Tur operatörleri adına Rusya-Türkiye hattında charter operasyonlar gerçekleştiren Air Anka’nın bu dönemde günlük yaklaşık 6 uçuş yaptığı, ilerleyen haftalarda ise uçuş sayısının daha da artırılmasının planlandığı öğrenildi. Şirketin bugüne kadar Rusya hattında yaklaşık 120 uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, operasyonların uzun süredir devam ettiği kaydediliyor.

Krizin en dikkat çekici noktalarından biri ise Rus tarafının konuya ilişkin net ve resmi bir gerekçe ortaya koymamış olması. Rus basınında yer alan bazı haberlerde “koordinasyon” ve “operasyonel gereklilik” gibi ifadeler kullanılırken, Air Anka’ya yönelik yasağın hangi somut gerekçeyle uygulandığı konusunda açık bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan belirsizlik nedeniyle hem yolcuların hem de tur operatörlerinin zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Antalya’da tatilini tamamlayan çok sayıda Rus turistin dönüş uçuşlarını beklediği, Rusya’dan Türkiye’ye gelmek isteyen yolcuların ise havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan edinilen bilgilere göre Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) başta olmak üzere Türk sivil havacılık otoritelerinin de krizin çözümü için yoğun diplomatik ve operasyonel temas yürüttüğü öğrenildi. Yetkililerin Rus makamlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü ve sorunun kısa sürede çözülmesi için girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, sorunun kısa sürede çözülememesi halinde Türkiye-Rusya turizm hattında ciddi bir kaos yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte charter operasyonlarının kritik hale geldiği bu dönemde Air Anka’nın yaşadığı izin sorununun turizm taşımacılığını doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Airporthaber

Şeyh Şamil

Biz söylemekten bıktık.ama millet özellikle devlet dinlemekten bıkmadı. Ayıdan dost domuzdan da post olmaz.
