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Spor
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Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

2023-12-08 16:34:56
Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda son zamanlarda artan performansıyla göz dolduran Hakim Ziyech ile ilgii yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Cimbom'un Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ziyech'in ile ilgili sıcak transfer haberi gündeme geldi. Ziyech'in menajerinin transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. İşte görüşülen takım ve tüm detaylar...

#1
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Sarı kırmızılı takımda son zamanlarda artan performansıyla göz dolduran Hakim Ziyech ile ilgii yeni haberler çıkmaya devam ediyor.

#2
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Cimbom'un Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ziyech'in ile ilgili sıcak transfer haberi gündeme geldi.

#3
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Ziyech'in menajerinin transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. İşte görüşülen takım ve tüm detaylar...

#4
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Galatasaray'da yakaladığı performansla dikkat çeken Hakim Ziyech, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

#5
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Son dönemde Chelsea'de gözden düşen ve kulübeye hapsolan Hakim Ziyech, yeni sezon öncesinde Galatasaray'a imza atarak eski günlerinden esintiler sunmaya başladı.

#6
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Öte yandan Galatasaray, bedava satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech üzerinde bambaşka planlar yapıyor.

#7
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Milliyet'in haberine göre Hakim Ziyech'in menajeri, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşüyor.

#8
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Galatasaray ise Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunu kullanıp oyuncuyu önemli bir bonservis karşılığında göndermeyi hedefliyor.

#9
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Özellikle son haftalarda oynanan Manchester United ve Pendikspor maçlarında verdiği skor katkısıyla da dikkat çeken Hakim Ziyech, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.

#10
Foto - Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Chelsea'nin 2020-21 sezonu başında 40 milyon euroya bonservisini aldığı Hakim Ziyech'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro.

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