Ve belli oldu! İşte kararı: İşte Hakim Ziyech'in yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda son zamanlarda artan performansıyla göz dolduran Hakim Ziyech ile ilgii yeni haberler çıkmaya devam ediyor. Cimbom'un Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ziyech'in ile ilgili sıcak transfer haberi gündeme geldi. Ziyech'in menajerinin transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. İşte görüşülen takım ve tüm detaylar...