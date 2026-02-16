  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Seyyah Kedi'den yavrusuna omuzda İstanbul turu Resmen savaş ilan ettiler! Juve ya patlayacak ya... Unuttular Rams Park'ı... Canlı yayında en küçük ayrıntısına kadar açıkladı: Kulağı delik Cem Küçük’ten şok “PKK” iddiası Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı Gökyüzünde nükleer sevkiyat! ABD’den tarihi hamle: C-17 ile mikro reaktör taşıdılar Beşiktaş resmen hazine buldu! Herkesi şaşırtan hamleyi atacaklar... 10 Numara transfer... Firari sürücüden kan donduran itiraf: Biz camdan atladık, kızlar atlayamadı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul, belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak TIR'larla Çoğul'un Nilüfer'deki işletmesine taşındı. Uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmek için uygun arazi bulamayan Çoğul, satışa çıkardığı uçağa dair "Uçağın şu anki değeri yaklaşık 2,5 milyon TL civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı" dedi.

#1
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Bursa'da 1988 yılından beri hurdacılık yapan Ertan Çoğul (51), 2017'de İstanbul'dan getirilerek, Nilüfer ilçesinde uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifası sonrası proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Uçak, tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrıldı ve TIR'larla Çoğul'un; Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’ndeki işletmesine taşındı. Ertan Çoğul, uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmeyi planladı ancak Uludağ yolunda projeye uygun bir arazi bulamadığı için bu fikri hayata geçiremedi.

#2
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Uçağın kente gelişi ve satın alma süreci hakkında bilgi veren işletme sahibi Çoğul, "2017'de Recep Altepe'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Bursa’da uçak kafe yapılması için İstanbul Havalimanı'ndan bir uçak getirildi. Ancak Recep Altepe'nin görevden alınması nedeniyle proje iptal edildi. Projenin iptalinin ardından uçak geri dönüşüm sektörüne satıldı" diye konuştu.

#3
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Ertan Çoğul, uçağı satın aldığı dönemde hurda alüminyumun kilogram fiyatının 3-3,5 TL civarında olduğunu söyledi.

#4
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Ardından Çoğul, "Uçağın yollardan geçememesi nedeniyle tekrar kurulabilecek şekilde kesilerek 7 parçaya bölündü ve TIR'larla işletmemize taşındı. Daha sonra burada yeniden birleştirilme düşüncesiyle yerleştirildi. Uçağın toplam ağırlığı 22 tondur. O yıllarda alüminyum fiyatları 3 ile 3,5 TL civarındaydı. Ben bu uçağı yaklaşık 80 bin TL'ye almıştım. Uçağın şu anki değeri, yaklaşık 2,5 milyon lira civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Çoğul, hurda uçağı birleştirerek kafe-restoran konseptinde işletmeyi planladığını ancak uygun arazi bulamadığını belirtti.

#6
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Devamında Çoğul, "Uludağ yolunda bir yer aradım. Ancak 15–20 dönüm büyüklüğünde bir alan bulamadığım için projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Dağ yolunda uygun bir yer bulabilseydim, uçak kafe yapacaktım. Bursa'da böyle bir yer bulamayınca projeyi sonlandırdık. Yoldan geçenler uçağı görünce ilgi gösteriyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Bölgenin üzerinden geçen uçaklardaki pilotlar da bazen merak edip geliyor. Birkaç pilot, uçağın fotoğraflarını çekmek için ziyaret etti" diye konuştu.

#7
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Ertan Çoğul, hurda Boeing 747 nedeniyle adının 'uçaklı hurdacı' olarak anıldığını söyledi.

#8
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Çoğul, "Sosyal medyada içerik üreten kişiler, gelip çekimler yapıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Uçak yaklaşık 10 yıldır bizde olduğu için bizden giderse üzülürüz. Uçağımız var ama bir türlü uçuramadık. Bursa'daki uçağa sahip tek hurdacı biziz. Bu nedenle uçağımız olduğu için mutluyuz. Uçağımızın taliplisini bekliyoruz" dedi.

#9
Foto - Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…
Gündem

Fatih Erbakan Özgür Özel’i aratmıyor: Daha fazla uzatmayın…

Katıldığı canlı yayında ekonomideki toparlanmayı anlatan Cevdet Yılmaz’a sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yapan Yeniden Refah Par..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük t..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23