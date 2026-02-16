Vay Ertan abi vay! Boeing 747’yi 80 bin TL’ye aldı, bakın ne kadardan satışa çıkardı
Bursa'da hurdacılık yapan Ertan Çoğul, belediye tarafından uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı. Tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrılan uçak TIR'larla Çoğul'un Nilüfer'deki işletmesine taşındı. Uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmek için uygun arazi bulamayan Çoğul, satışa çıkardığı uçağa dair "Uçağın şu anki değeri yaklaşık 2,5 milyon TL civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı" dedi.