SON DAKİKA
Mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar oldunuz mu? Bunu yapanlar, çekirdekler gidiyor!
Giriş Tarihi:

Mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar oldunuz mu? Bunu yapanlar, çekirdekler gidiyor!

Doğal bir kalkan görevi gören ürün: Tropikal meyvelerden mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar mısınız? Mango yemek için masasına oturan bunu yapsın, çekirdekler hemen gidiyor. Mango fidanı genellikle tohum, çelik ve aşı yöntemiyle çoğaltılır. Tohumdan yetiştirilen ağaçlar daha geç meyve verir...

#1
Foto - Mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar oldunuz mu? Bunu yapanlar, çekirdekler gidiyor!

Son yıllarda popüler olan tropikal meyvelerden biri de mango. Peki, mango nasıl yenir? Mango, doğru şekilde kesildiğinde hem kolay hem de keyifli bir şekilde tüketilebiliyor. Uzmanlar, mangonun olgunluğuna ve tüketim şekline dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, evde en sık tercih edilen pratik yöntemler de öne çıkıyor.

#2
Foto - Mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar oldunuz mu? Bunu yapanlar, çekirdekler gidiyor!

Mango, tatlı aroması ve yumuşak dokusuyla dünya genelinde yaygın olarak tüketilen tropikal meyveler arasında bulunuyor. Ancak ortasında yer alan büyük ve yassı çekirdeği nedeniyle birçok kişi mangoyu nasıl keseceği konusunda tereddüt yaşayabiliyor. Doğru yöntemler kullanıldığında mango hem israf edilmeden hem de pratik biçimde yenebiliyor. "Mango nasıl yenir?" diye araştıranlar için işte mango soyma teknikleri...

#3
Foto - Mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar oldunuz mu? Bunu yapanlar, çekirdekler gidiyor!

En yaygın yöntemlerin başında klasik kesme tekniği geliyor. Bu yöntemde mango önce yıkanıyor ve dik konumda tutuluyor. Ortasındaki çekirdek dikkate alınarak iki yanından boylamasına kesiliyor. Elde edilen büyük parçaların iç kısmına, kabuğu delmeden bıçakla kareler çiziliyor. Kabuğun dışa doğru bastırılmasıyla mango küp küp ortaya çıkıyor ve parçalar kaşıkla ya da elle kolayca tüketilebiliyor.

#4
Foto - Mango nasıl yenir? 4 teknikten haberdar oldunuz mu? Bunu yapanlar, çekirdekler gidiyor!

DİĞER YÖNTEM: KAŞIK! Bir diğer pratik seçenek ise kaşıkla yeme yöntemi. Mango çekirdeğin iki yanından ikiye ayrıldıktan sonra kabuğu soyulmadan iç kısmı doğrudan kaşıkla yeniyor. Bu yöntem özellikle çok olgun mangolar için hızlı ve zahmetsiz bir alternatif sunuyor. SOYMA YÖNTEMİ! Soyup dilimleyerek tüketme yöntemi ise daha çok sunum amaçlı tercih ediliyor. Mangonun kabuğu ince bir şekilde soyulduktan sonra çekirdek etrafından dilimler çıkarılıyor. Bu dilimler salatalarda, ara öğünlerde veya tabak sunumlarında kullanılıyor. BARDAK YÖNTEMİ! Son yıllarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan bardak yöntemi ise pratikliğiyle dikkat çekiyor. Mangonun iki yanından alınan parçalar, geniş ağızlı bir bardağın kenarıyla kabuk ve et arasından sıyrılarak tek parça halinde ayrılıyor. MANGO NEYLE YENİYOR? Mango, sadece taze olarak değil; küp ya da püre halinde de tüketilebiliyor. Küp doğranmış mango yoğurt, smoothie, yulaf ve meyve salatalarında kullanılırken, blender'dan geçirilerek püre haline getirilen mango tatlı ve içecek tariflerinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, mangonun hafif yumuşak olmasının olgunluk göstergesi olduğunu belirtiyor. Çok sert mangolar ham kabul ediliyor ve aroması zayıf kalabiliyor. Mango kabuğunun genellikle yenmediği, bazı kişilerde ağız ve dudak çevresinde tahrişe yol açabileceği ifade ediliyor. Ayrıca doğal şeker içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmesi öneriliyor. Mango; limon veya lime suyu, yoğurt, Hindistan cevizi, yulaf ve chia tohumu ile uyum sağlarken, salatalarda roka ve avokadoyla birlikte de tercih ediliyor. Çok pratik Mango nasıl yenir? Mangoyu sade dilimleyerek yiyebilir, salatalara ekleyebilir, smoothie halinde tüketebilir, yoğurtla karıştırılabilir ya da püre haline getirip tatlı tariflerinde kullanabilirsiniz. Yumuşak yapısı sayesinde hem tek başına hem de pek çok tarifin içinde kolayca uyum sağlar. Mango, güçlü antioksidan içeriğiyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyan doğal bir kalkan görevi görür

