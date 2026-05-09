Baharla ortaya çıktı! Dünyada sadece Haymana’da yetişiyor

Haymana Zarif Akyıldızı Çiçeği'nin adı vesilesiyle bilimsel olarak kaynaklara geçebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Genç, "Çiçeğin adı ‘Zarif Tükrük otu' olarak aslında bilimsel literatüre geçiyor. Tükrük otu ismi insanlara biraz itici geldiği için sonradan bilim literatüre Haymana Zarif Akyıldızı olarak geçmesi için şu anda yoğun bir gayret var. Şu anda aslında tam da olgunlaşma aşamasına denk geldik. Mayıs ayının başlarındayız. Mayıs ayının sonuna kadar büyüyor. Nisan ve mayıs aylarında bu bitki türü daha çok kendini gösteriyor ve kendini sergiliyor diyebiliriz. Nisan ve mayıs aylarından sonra haziran ve temmuz aylarında da tohumlanma sürecine giriyor. Tohumu da o dönemlerde alınabiliyor" şeklinde konuştu. Bu çiçeğin sadece Haymana'da yetişmesinden dolayı yetkililerden bu türü koruma altına almalarını istediklerini vurgulayan Genç, "Yetkililerden özellikle bu türün koruma altına alınmasını, bu bölgenin koruma altına alınmasını talep etmekteyiz. Çünkü bu tür endemik bir tür ve gerçekten zarif ve narin bir tür. Görülmesi gereken bir tür, korunma altına alınması gereken bir tür. Dolayısıyla yetkililerden özellikle bu bölgenin hem evcil hayvanlar hem insanlar tarafından zarar görmemesi için koruma altına alınmasında çok büyük fayda olduğunu düşünmekteyim" dedi.