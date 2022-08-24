‘Varış noktasına ulaştınız’ İstanbul'da son 10 yılın rekoru

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 oldu. Bu yılın temmuz ayında ise İstanbul'u 1 milyon 759 bin 506 turist ziyaret etti. Geçen yılın temmuz ayında kente 1 milyon 130 bin 999 turist gelirken bu yıl, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 56 artış kaydedildi. İstanbul'a temmuzda 1 milyon 730 bin 679 kişi hava yoluyla, 28 bin 827 kişi ise deniz yoluyla geldi. Geçen senenin aynı dönemine göre kente hava yoluyla gelenlerin yüzde 53, deniz yoluyla gelenlerin ise yüzde 894 arttığı kaydedildi.