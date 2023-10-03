Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde şüpheli şahsın Türkiye’ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler şahsa ait valizleri kontrol nedeniyle x-ray taramasından geçirdi. Arama işlemlerinde şüpheli şahsın valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Fakat ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında şahsın giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi.