2023-10-03 13:00:29 Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde 15 adet kol saatini varis çoraplarında gizleyen şahsı tespit ederek yakaladı. Ticaret Bakanlığına bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Dubai Havalimanı’ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs yakın takibe alındı.