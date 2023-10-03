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Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

2023-10-03 13:00:29
Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde 15 adet kol saatini varis çoraplarında gizleyen şahsı tespit ederek yakaladı. Ticaret Bakanlığına bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Dubai Havalimanı’ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs yakın takibe alındı.

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Foto - Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde şüpheli şahsın Türkiye’ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler şahsa ait valizleri kontrol nedeniyle x-ray taramasından geçirdi. Arama işlemlerinde şüpheli şahsın valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Fakat ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında şahsın giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi.

#2
Foto - Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

Ekipler, piyasa değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde olan lüks saatlere el koydu. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde halen devam ediyor.

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