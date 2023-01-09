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Hayat-Aktüel
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Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

2023-01-09 16:25:36
Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

#2
Foto - Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti.

#4
Foto - Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

#5
Foto - Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.

#6
Foto - Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye çıktı

Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

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