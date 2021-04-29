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Van'da tedirgin eden görüntü!

2021-04-29 17:04:03
Van'da tedirgin eden görüntü!

Van'da 17 günlük tam kapanma öncesi ortaya çıkan görüntüler tedirginliğe neden oldu.

#1
Foto - Van’da bu akşam başlayacak olan tam kapanma öncesi Ramazan Bayramı alışverişi yapmak ve ihtiyacını karşılamak isteyenler kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu. Bugün saat 19.00’da başlayacak ve 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar; bayramlık, bu süreçte bağ ve bahçeyle uğraş için malzeme almak amacıyla pazara akın etti. Kısıtlama nedeniyle erken başlayan bayram alışverişi ise esnafa can suyu oldu.

Van’da bu akşam başlayacak olan tam kapanma öncesi Ramazan Bayramı alışverişi yapmak ve ihtiyacını karşılamak isteyenler kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu. Bugün saat 19.00’da başlayacak ve 17 gün sürecek olan tam kapanma öncesi vatandaşlar çarşı pazara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar; bayramlık, bu süreçte bağ ve bahçeyle uğraş için malzeme almak amacıyla pazara akın etti. Kısıtlama nedeniyle erken başlayan bayram alışverişi ise esnafa can suyu oldu.

#2
Foto - 17 günlük kısıtlama nedeniyle bayram yoğunluğunun erken başladığını söyleyen Mercan Altay isimli esnaf, bugünlerde tatlı satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Altay, “Şu an tatlı satışlarına çok talep var. Şu an takip ettiğimiz kadarıyla bizim için genelge yayımlanmadı. Bu nedenle de şu an tatlı satışlarımız çok ancak sipariş konusunda bir belirsizlik olmasından dolayı sipariş alamıyoruz. Temennimiz bu 17 günlük kısıtlamanın ardından salgının ülkemizde kesinlikle bitmesidir” dedi.

17 günlük kısıtlama nedeniyle bayram yoğunluğunun erken başladığını söyleyen Mercan Altay isimli esnaf, bugünlerde tatlı satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Altay, “Şu an tatlı satışlarına çok talep var. Şu an takip ettiğimiz kadarıyla bizim için genelge yayımlanmadı. Bu nedenle de şu an tatlı satışlarımız çok ancak sipariş konusunda bir belirsizlik olmasından dolayı sipariş alamıyoruz. Temennimiz bu 17 günlük kısıtlamanın ardından salgının ülkemizde kesinlikle bitmesidir” dedi.

#3
Foto - Tam kapanmanın ardından vatandaşın bilinçli davranmasını isteyerek, kapanmanın ardından da genel bir normalleşme beklediklerini dile getiren Harun Karaman isimli esnaf ise “Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle 29 Nisan akşam 19.00’dan 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar tam kapanma durumuna geçildi. Bu sebeple insanlarımız alışverişlerine bugünden başladı. Bugüne market için arife diyebiliriz. Yoğunluğumuz sabah 09.00 saatlerine başladı. İftar saatine kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte genel bir normalleşme bekliyoruz” diye konuştu.

Tam kapanmanın ardından vatandaşın bilinçli davranmasını isteyerek, kapanmanın ardından da genel bir normalleşme beklediklerini dile getiren Harun Karaman isimli esnaf ise “Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle 29 Nisan akşam 19.00’dan 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar tam kapanma durumuna geçildi. Bu sebeple insanlarımız alışverişlerine bugünden başladı. Bugüne market için arife diyebiliriz. Yoğunluğumuz sabah 09.00 saatlerine başladı. İftar saatine kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte genel bir normalleşme bekliyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - Bayram tıraşının tam kapanma nedeniyle erkene alındığını söyleyen berber Mustafa Ateş de, “Bu akşam başlayacak kısıtlama nedeniyle vatandaşlarımız bayram tıraşlarını erkene aldı. Şu an bayram arifesi yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle insanlar tıraş olamayacağı için şimdiden hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram işlerimiz için de iyi oldu. Bu tür zamanlarda şehirde yaşanan hareketlilik biz esnafa can suyu oluyor. Bayramdan sonra inşallah normalleşme başlar da bu hastalık aramızdan kalkar” şeklinde konuştu.

Bayram tıraşının tam kapanma nedeniyle erkene alındığını söyleyen berber Mustafa Ateş de, “Bu akşam başlayacak kısıtlama nedeniyle vatandaşlarımız bayram tıraşlarını erkene aldı. Şu an bayram arifesi yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle insanlar tıraş olamayacağı için şimdiden hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram işlerimiz için de iyi oldu. Bu tür zamanlarda şehirde yaşanan hareketlilik biz esnafa can suyu oluyor. Bayramdan sonra inşallah normalleşme başlar da bu hastalık aramızdan kalkar” şeklinde konuştu.

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