Van'da tedirgin eden görüntü!

17 günlük kısıtlama nedeniyle bayram yoğunluğunun erken başladığını söyleyen Mercan Altay isimli esnaf, bugünlerde tatlı satışlarında patlama yaşandığını söyledi. Altay, “Şu an tatlı satışlarına çok talep var. Şu an takip ettiğimiz kadarıyla bizim için genelge yayımlanmadı. Bu nedenle de şu an tatlı satışlarımız çok ancak sipariş konusunda bir belirsizlik olmasından dolayı sipariş alamıyoruz. Temennimiz bu 17 günlük kısıtlamanın ardından salgının ülkemizde kesinlikle bitmesidir” dedi.