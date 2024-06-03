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Yaşam
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Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

2024-06-03 19:24:19
Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaylalarda açan sarı çiçekler ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıkardı.

#1
Foto - Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

Tendürek Dağı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, doğanın canlanmasıyla seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu.

#2
Foto - Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

Yeşil bitki örtüsünün sarı açan çiçeklerle bütünleştiği yaylalara gelen vatandaşlar da yöresel yemeklerde ve peynirde kullanılan otlardan topladı.

#3
Foto - Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

Vatandaşlardan Mehmet Saki Taş, yaylalarda açan sarı çiçeklerin güzel manzara oluşturduğunu söyledi.

#4
Foto - Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

İlçede kışın uzun sürdüğünü belirten Taş, "Karların erimesi ve çiçeklerin açmasıyla ilçemizdeki yaylalarda renk cümbüşü yaşanıyor. Biz de bu güzellikleri görmek için geldik. Çok güzel bir manzara var burada." dedi.

#5
Foto - Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

#6
Foto - Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

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