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Kültür Sanat
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Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

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Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali’nde Şef Mehmet Akdağ’ın ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının tanınmış isimleri Antalya’nın farklı ilçelerini kapsayan lezzet rotalarında bir araya geldi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında 88 restoranın yer aldığı gastronomi seçkisi, Antalya mutfağının özgün lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Tahinli piyazdan şiş köfteye, serpme börekten hibeşe, bal kabağı dolmasından kabak tatlısına uzanan lezzet yolculuğunda, kuşaklar boyunca yaşatılan tarifler ve ustaların hikayeleri de ön plana çıktı.

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Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Antalya durağı, kentin zengin mutfak kültürünü gastronomi programıyla ön plana çıkardı. Akdeniz’in taze sebzeleri, narenciyesi ve deniz ürünlerini Toroslar’ın köklü Yörük kültürüyle buluşturan Antalya mutfağı; zeytinyağlıları, yabani otları, bakliyat ve tahıl yemekleriyle festivalin gastronomi rotasının odağında yer aldı.

#2
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Kıyı kesimlerinde balık ve deniz ürünleri, iç kesimlerde ise et ve hamur işlerinin öne çıktığı Antalya mutfağı, farklı coğrafi özelliklerin şekillendirdiği geniş bir lezzet çeşitliliği sunuyor. Tahinli sosuyla diğer yörelerden ayrılan Antalya piyazı, şiş köfte, tahin ve limonla hazırlanan hibeş, Alanya’nın gülüklü çorbası ve serpme böreği kentin öne çıkan yemekleri arasında bulunuyor. Tahinli kabak tatlısı, turunç reçeli ve yerel turunçgiller de Antalya’nın gastronomi kimliğini tamamlayan özgün tatlar arasında yer alıyor.

#3
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi kapsamında Antalya’nın farklı ilçelerinde 88 restoran seçkiye dahil edildi. Geleneksel esnaf lokantalarından köklü aile işletmelerine, balık restoranlarından çağdaş gastronomi mekanlarına uzanan seçki, Antalya’nın mutfak kültürünü geniş bir yelpazede ziyaretçilere tanıttı.

#4
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Mehmet Akdağ ev sahipliği yaptı. 31 Ekim–2 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında Antalya merkez, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş’ı kapsayan gastronomi rotalarında kentin yöresel lezzetleri keşfedildi.

#5
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Şef Mehmet Akdağ ve gastronomi yazarı Ebru Erke’nin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen Manavgat ve Alanya rotalarında ise bölgenin köklü mutfak kültürü, yerel ürünleri ve yöresel tarifleri ele alındı.

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Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Programın konukları arasında 2 Michelin yıldızlı Şef Ozan Kumbasar, Michelin Bib Gourmand ödüllü Şef Vedat Başaran, Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Claudio Chinali ve Şef Bahtiyar Büyükduman ile Şef Mutlu Şevket Yılmaz yer aldı. Festivalin gastronomi programı kapsamında 7 Mehmet Restoran’da gerçekleştirilen “Bir Sofrada Antalya” etkinliği de Antalya mutfağının zenginliğini ve yöresel ürünlerini ön plana çıkardı.

#7
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ev sahibi Şef Mehmet Akdağ, Antalya mutfağının zengin ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, kenti ziyaret edenlerin mutlaka tatması gereken üç lezzeti sıraladı. Antalya’nın kendine özgü yemeklerinin başında tahinli fasulye piyazının geldiğini belirten Akdağ, “Birincisi fasulye piyazımızı mutlaka tatmalılar. İkincisi bal kabağı dolmamızın bir eşi yok, onun tadılması gerekiyor. Bir de hibeş. Bu üçü mutlaka tadılmalı ve yenmeli.” dedi.

#8
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Antalya’nın yalnızca yemekleriyle değil, yerel ürünleriyle de önemli bir gastronomi merkezi olduğunu vurgulayan Akdağ, ziyaretçilere Tavşan Yüreği zeytini, tahin, yöresel reçeller ve kuru erişte gibi ürünleri de önerdi. Antalya’nın sebze ve meyve üretimindeki gücünün mutfak kültürüne doğrudan yansıdığını ifade eden Akdağ, kentin en önemli özelliklerinden birinin taze ve kaliteli ürünlere ulaşım kolaylığı olduğunu söyledi.

#9
Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Antalya’yı bir sebze ve meyve cenneti olarak nitelendiren Akdağ, bölgenin üretim çeşitliliği sayesinde farklı mevsimlerde zengin bir ürün yelpazesine sahip olduğunu belirtti. Bu durumun Antalya mutfağını diğer şehirlerin mutfaklarından ayıran temel özelliklerden biri olduğunu dile getirdi. Lezzet Noktası Projesi’nin Antalya gastronomisinin tanıtımına önemli katkı sağladığını vurgulayan Akdağ, bugüne kadar yeterince tanıtılamayan yöresel lezzetlerin bu proje sayesinde daha geniş kitlelerle buluştuğunu ifade etti.

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Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Akdağ, “Bizim bu zamana kadar anlatamadığımız lezzetlerimizi Lezzet Noktalarında tatma fırsatı buluyorlar. Bu da arz ve talep yaratıyor. Böylece Antalya gastronomisini tüm dünyaya göstermiş oluyoruz.” sözleriyle projenin önemine dikkat çekti. ANTALYA PİYAZININ LEZZET SIRRI: TAZE VE KALİTELİ MALZEME Piyazcı Ahmet, Antalya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan tahinli piyazın hazırlanışında kullanılan malzemelerin kalitesinin belirleyici olduğunu söyledi. İşletmenin geçmişinin 1980’li yıllara uzandığını ve yaklaşık 28 yıldır mevcut adresinde hizmet verdiklerini belirten Piyazcı Ahmet, kuruluşlarından bu yana kalite anlayışlarından ödün vermediklerini ifade etti.

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Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Antalya’ya gelen ziyaretçilere piyaz, kabak tatlısı, köfte ve zeytinyağlı ot yemeklerini öneren işletmeci, kentin mutfağını diğer bölgelerden ayıran özelliklerin başında dört mevsim taze ürüne ulaşabilmenin geldiğini anlattı. Antalya’da bilinçli üreticiler sayesinde yılın farklı dönemlerinde kaliteli sebze ve meyvelerin yetiştirilebildiğini belirten Piyazcı Ahmet, bu üretim zenginliğinin yerel yemeklerin lezzetine doğrudan yansıdığını söyledi. Piyazın hazırlanışında günlük ve taze malzemeler kullandıklarını vurgulayan işletmeci, ürün seçiminde fiyatın değil kalitenin öncelikli olduğunu belirterek, “Kalitede hiçbir zaman sınır yok.” dedi.

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Foto - Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Lezzet Noktası Projesi’nin Antalya gastronomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Piyazcı Ahmet, bilinçli ve doğru planlanan tanıtım çalışmalarının yerel işletmelerin görünürlüğünü artıracağını dile getirdi. DÖRT KUŞAKTIR SÜREN LEZZET GELENEĞİ: TOPÇU DÖNER Topçu Döner’in işletmecisi Mesut Topçu, aile işletmelerinin geçmişinin 1900’lü yıllara uzandığını belirterek, dedesi tarafından başlatılan mesleğin bugün dördüncü kuşak tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Antalya mutfağının vazgeçilmezleri arasında şiş köfte ve tahinli piyazın bulunduğunu ifade eden Topçu, kenti ziyaret edenlere serpme börek, kabak tatlısı ve Arap kadayıfını da tatmalarını önerdi. Antalya’nın narenciye ve sebze üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Topçu, zeytinyağlıların ve sebze yemeklerinin kent mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. İşletmelerinde özellikle şiş köfte, piyaz ve et dönerin öne çıktığını ifade eden Topçu, yıllardır sürdürülen lezzet anlayışının temelinde kaliteli ham madde, usta seçimi, doğru pişirme yöntemleri ve hijyenin bulunduğunu vurguladı. Topçu, etin kalitesinden pişirme sürecine kadar her aşamada gösterilen özenin işletmenin kuşaklar boyunca faaliyet göstermesini sağladığını belirtti. Topçu, işletmenin başarısının temelinde kaliteli malzeme kullanımı, ustalık ve doğru pişirme yöntemlerinin bulunduğunu belirterek, bu anlayışı nesilden nesile aktardıklarını ifade etti. TGA tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi, Antalya mutfağının özgün tariflerinin ve yerel işletmelerinin görünürlüğünü artırırken, gastronomi mirasının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladı. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmî internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşılabilir.

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