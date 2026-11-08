Tahinli Piyazdan Şiş Köfteye, Serpme Börekten Hibeşe: Antalya'nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu...

Lezzet Noktası Projesi’nin Antalya gastronomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Piyazcı Ahmet, bilinçli ve doğru planlanan tanıtım çalışmalarının yerel işletmelerin görünürlüğünü artıracağını dile getirdi. DÖRT KUŞAKTIR SÜREN LEZZET GELENEĞİ: TOPÇU DÖNER Topçu Döner’in işletmecisi Mesut Topçu, aile işletmelerinin geçmişinin 1900’lü yıllara uzandığını belirterek, dedesi tarafından başlatılan mesleğin bugün dördüncü kuşak tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Antalya mutfağının vazgeçilmezleri arasında şiş köfte ve tahinli piyazın bulunduğunu ifade eden Topçu, kenti ziyaret edenlere serpme börek, kabak tatlısı ve Arap kadayıfını da tatmalarını önerdi. Antalya’nın narenciye ve sebze üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Topçu, zeytinyağlıların ve sebze yemeklerinin kent mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. İşletmelerinde özellikle şiş köfte, piyaz ve et dönerin öne çıktığını ifade eden Topçu, yıllardır sürdürülen lezzet anlayışının temelinde kaliteli ham madde, usta seçimi, doğru pişirme yöntemleri ve hijyenin bulunduğunu vurguladı. Topçu, etin kalitesinden pişirme sürecine kadar her aşamada gösterilen özenin işletmenin kuşaklar boyunca faaliyet göstermesini sağladığını belirtti. Topçu, işletmenin başarısının temelinde kaliteli malzeme kullanımı, ustalık ve doğru pişirme yöntemlerinin bulunduğunu belirterek, bu anlayışı nesilden nesile aktardıklarını ifade etti. TGA tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi, Antalya mutfağının özgün tariflerinin ve yerel işletmelerinin görünürlüğünü artırırken, gastronomi mirasının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladı. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmî internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşılabilir.