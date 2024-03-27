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Yaşam
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Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

2024-03-27 16:37:27
Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

Sağanak yağış sebebiyle Van Gölü'nün sahil kesimi kahverengiye döndü.

#1
Foto - Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

#2
Foto - Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

Sel suları, derelere karışıp ulaştığı Van Gölü'nde sahil kesimini kahverengiye dönüştürdü.

#3
Foto - Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

Bitlis’te 9 gündür yağan yoğun kar, Ahlat ilçesinde ise karla karışık yağmur olarak etkili oldu.

#4
Foto - Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

Yağmur, bugün ilçenin kırsalında sele neden oldu.

#5
Foto - Van Gölü'nün rengi bu hale döndü!

Yüksek kesimlerden akan sel suları, derelere karışıp Van Gölü'ne ulaştı. Göl kıyısında kahverengiye dönen yaklaşık 10 kilometrelik alan, havadan görüntülendi.

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