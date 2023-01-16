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Doğa
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Van Gölü'nün eşsiz gün batımı görüntülendi!

2023-01-16 22:09:44
Van Gölü'nün eşsiz gün batımı görüntülendi!

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

#1
Foto - Van Gölü'nün eşsiz gün batımı görüntülendi!

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü’ne kıyıları bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki sahillerde, güneş, kente her veda ettiğinde doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor.

#2
Foto - Van Gölü'nün eşsiz gün batımı görüntülendi!

Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünürken İlçenin sahilinde bulunan eski ve yeni iskeleye inen vatandaşlar oluşan manzarayı hem izlemenin keyfini yaşıyor hem de ortaya çıkan güzel görüntüyü cep telefonlarıyla kaydediyor.

#3
Foto - Van Gölü'nün eşsiz gün batımı görüntülendi!

Arkadaşları ile birlikte sahildeki eski iskelede gün batımının oluşturduğu güzel görüntüyü izleyen ve fotoğraflayan Ahmet Yamlı, duygularını şöyle anlattı: “Ahlat’ta Van Gölü’nün kıyısında iskeledeyiz şu anda. Hem eski iskele hem de yeni iskele gün batımını izlemek için gerçekten çok güzel bir yer. Biz de bu saatte gün batımını izlemek ve fotoğraflamak için buraya geldik. Gerçekten bu güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Biz de herkesi bu güzelliği görmek için buraya davet ediyoruz.

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