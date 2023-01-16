Van Gölü'nün eşsiz gün batımı görüntülendi!

Arkadaşları ile birlikte sahildeki eski iskelede gün batımının oluşturduğu güzel görüntüyü izleyen ve fotoğraflayan Ahmet Yamlı, duygularını şöyle anlattı: “Ahlat’ta Van Gölü’nün kıyısında iskeledeyiz şu anda. Hem eski iskele hem de yeni iskele gün batımını izlemek için gerçekten çok güzel bir yer. Biz de bu saatte gün batımını izlemek ve fotoğraflamak için buraya geldik. Gerçekten bu güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Biz de herkesi bu güzelliği görmek için buraya davet ediyoruz.