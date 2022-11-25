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Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

2022-11-25 14:06:24
Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

Van Gölü’nde başlatılan çalışmalar sonucunda binlerce metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

#1
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kirlilikten arındırılıyor.

#2
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü’nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması amaçlanıyor.

#3
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda bir yılı aşkın süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 615 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

#4
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1. etaptaki çalışmalar yüzde 90 civarında tamamlanırken, üniversite ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta ise çalışmalar sürüyor.

#5
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

50 iş makinesi ve 65 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedeflenen projede, şu ana kadar 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

#6
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

Yapılan çalışmalar sonucunda üniversite sahili, Edremit Sahil Limanı, Akdamar Adası Limanı ve Gevaş Balıkçı Barınağı gibi alanlar da dip çamurundan arındırılırdı.

#7
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

Dip çamuru temizliği, gölün ekosistemine olumlu katkı sağlarken, temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yıllar sonra çok sayıda kuş türü tekrar görülmeye başlandı.

#8
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

İşte diğer kareler...

#9
Foto - Van Gölü'nden çıkarıldı! Miktarı duyan şok oldu

İşte diğer kareler...

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