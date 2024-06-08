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Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

2024-06-08 22:17:34
Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

Van'ın Gevaş ilçesinde yağışlı geçen bahar aylarının ardından gelincik tarlaları kırmızıya büründü.

#1
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

Van Gölü'ne hakim kıyılarda açan gelincikler, her mevsim ziyaretçilerini etkileyen bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

#2
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

Gelincik tarlalarını ziyaret eden vatandaşlar, keyifli zaman geçirip bol bol fotoğraf çekti.

#3
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

Kırmızı tarlalar, gölün mavisi ve Akdamar Adası'nın güzelliği ile bütünleşti.

#4
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

#5
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

#6
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

#7
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

#8
Foto - Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı

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