2024-06-08 22:17:34 Van Gölü kıyıları kırmızıya boyandı
Van'ın Gevaş ilçesinde yağışlı geçen bahar aylarının ardından gelincik tarlaları kırmızıya büründü.
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Van'ın Gevaş ilçesinde yağışlı geçen bahar aylarının ardından gelincik tarlaları kırmızıya büründü.
Van Gölü'ne hakim kıyılarda açan gelincikler, her mevsim ziyaretçilerini etkileyen bölgeye ayrı bir güzellik kattı.
Gelincik tarlalarını ziyaret eden vatandaşlar, keyifli zaman geçirip bol bol fotoğraf çekti.
Kırmızı tarlalar, gölün mavisi ve Akdamar Adası'nın güzelliği ile bütünleşti.
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