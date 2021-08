"Gerçekten devletimizin son derece güçlü” - Devletin her şeyin en güzelini yapmaya çalıştığını aktaran Vali Yırık, “Biliyoruz ki konut sayısı fazla, kimi yerlerde iş yerleri de söz konusu bundan da mütevellit devletimizin tüm vatandaşlarımız mutlu etmeye istediği şekliyle konutlarına yerleştirmeye ve kuralarını çekmeye devam ediyoruz. Her tarafta olduğu Elazığ’da başlayan ve Van, Bingöl, Giresun, İzmir’deki afetlerle devam eden son süreçte de bugün Antalya Milas ve diğer Bodrum çevresinde devam eden orman yangınları söz konusu. Gerçekten devletimizin son derece güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımız afet bölgelerindeler. 2020 depreminde Elazığ’da İçişleri Bakanımız ve diğer bakanlarımız 2 aylık bir süre zarfında burada kaldılar. Her daim devletimiz vatandaşımızın bu afetten bu sıkıntıdan kurtarılması ve önceki yaşamına en güzeli ile en fazlasıyla dönmesi için mücadelesini sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde diğer konutlarımızda bitirilerek çekilecek kuralar sonucunda vatandaşlarımıza teslim edilecek. Gerek AFAD Başkanlığımız gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız çalışanları hep birlikte tüm arkadaşlarımız TOKİ ile birlikte bu yeni konutlarına taşınması için gayretli hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Devletimiz mutlaka en iyi bir şekilde vatandaşlarımıza hizmeti üretmeye çalışıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada vatandaşımıza bir hayırlı olsun ziyareti yaptık” şeklinde konuştu.