Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Oradan başım dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim" ifadelerini kullandı.