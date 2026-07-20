Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıllardır kayıp olarak aranan Selbi Uyğur dosyasının yeniden açılmasıyla ortaya çıkan gerçekler Türkiye'yi sarsmıştı. Faili meçhul cinayetlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, Yaşar Tekeli'nin hem eniştesi Mehmet Uyğur'u hem de sevgilisi Selbi Uyğur'u vahşice öldürdüğü belirlenirken, soruşturma ilerledikçe kan donduran yeni bir cinayet daha gün yüzüne çıktı. Katil zanlısının, 2023 yılında 19 yaşındaki yeğeni Nagihan Tekeli'yi de öldürdükten sonra cesedini kuyuya attığı ve delilleri gizlemek için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı. Yıllar sonra çözülen ilk cinayet dosyası, aynı zanlının işlediği ikinci korkunç cinayeti de aydınlatırken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürürken, cinayetlerin tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.