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Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

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Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yıllardır kayıp olarak aranan Selbi Uyğur dosyasının yeniden açılmasıyla ortaya çıkan gerçekler Türkiye'yi sarsmıştı. Faili meçhul cinayetlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, Yaşar Tekeli'nin hem eniştesi Mehmet Uyğur'u hem de sevgilisi Selbi Uyğur'u vahşice öldürdüğü belirlenirken, soruşturma ilerledikçe kan donduran yeni bir cinayet daha gün yüzüne çıktı. Katil zanlısının, 2023 yılında 19 yaşındaki yeğeni Nagihan Tekeli'yi de öldürdükten sonra cesedini kuyuya attığı ve delilleri gizlemek için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı. Yıllar sonra çözülen ilk cinayet dosyası, aynı zanlının işlediği ikinci korkunç cinayeti de aydınlatırken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürürken, cinayetlerin tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

#1
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Dörtyol ilçesinde 2011 yılında Mehmet Uyğur'un cesedi, akarsu kenarında gömülü bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti 2018 yılında aydınlattı.

#2
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Yapılan çalışmada cinayeti Mehmet Uyğur'un eşi Hatice Uyğur (49) kayınbiraderi Yaşar Tekeli ile gelini ve aynı zamanda Tekeli'nin sevgilisi olan Selbi Uyğur'un işlediği belirlendi. Olayla ilgili Hatice Uyğur ve Yaşar Tekeli gözaltına alınırken, Selbi Uyğur bulunamadı.

#3
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

CANİ KATİL 1 YIL ÖNCE TUTUKLANDI İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hatice Uyğur tutuklanırken, Yaşar Tekeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Selbi Uyğur'un ailesi, 2012 yılında kayıp başvurusunda bulundu.

#4
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Kütahya'ya yerleşen Yaşar Tekeli hakkında Mehmet Uyğur cinayetinden yakalama emri çıkarıldı ancak bir süre izine rastlanamadı. Tekeli, 2025 yılında yakalanıp tutuklandı.

#5
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

14 YIL SONRA İTİRAF ETTİ Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheli ve kayıp şahıs olarak aranan Selbi Uyğur'un dosyası yeniden açıldı.

#6
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul illerini kapsayan çalışmada, eşinin cinayetinden hüküm giyen Hatice Uyğur'un ifadesi yeniden alındı. Hatice Uyğur, kardeşi Yaşar Tekeli ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan O.Ç. ile birlikte gelini Selbi Uyğur'u öldürdüklerini itiraf etti.

#7
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

YEĞENİNİ KUYUYA ATIP, ÜZERİNİ BETONLA KAPATMIŞ Yaşar Tekeli'nin, 2018 yılında adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yerleştiği Kütahya'da 2023 yılında 1 yıldır kayıp olarak aranan yeğeni Nagihan Uyğur'u cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı.

#8
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

SELBİ'NİN CESEDİ PORTAKAL BAHÇESİNDE BULUNDU İtirafın ardından şüphelilerin yer göstermesiyle cesedin Dörtyol ilçesindeki portakal bahçesine gömüldüğü öğrenildi. 15 gün süren kazı çalışmasının ardından geçen hafta kadın kıyafetleri ve insan kemikleri bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, çıkarılan kemiklerin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, Mehmet Uyğur cinayetinden tutuklu yargılanan Hatice Uyğur, Yaşar Tekeli ve O.Ç., 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

#9
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

'İNFAZ' KARARI KAN DONDURDU Geçen yıl aydınlatılan olayda Tekeli'nin biri resmi, diğeri dini nikahlı 2 eşinin cinsel saldırıyı kabullenemediği ve genç kızı aynı evde istemedikleri, kurulan aile meclisinde de Nagihan Uyğur için 'infaz' kararı alındığı belirtildi.

#10
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

AKRABALARI GENÇ KIZI İPLE VAHŞİCE BOĞDU Tekeli'nin diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki evin önündeki kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı kaydedildi.

#11
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

Cesedi AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Nagihan Uyğur toprağa verilirken, 8 şüpheliyle birlikte yargılanan Tekeli'nin bu suçtan da tutuklandığı bildirildi.

#12
Foto - Vahşetin sınırı yok! Kayıp dosyasından seri cinayet çıktı! 19 yaşındaki yeğenini de kuyuya atmış

KAYNAK: SABAH GAZETESİ

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