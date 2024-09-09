Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

G.Saray'ın kadrosunun yönetilmesinin kolay olmadığının altını çizen Üzülmez, "2 yıllık şampiyonluklardan sonra kolay değil bazı şeyler. Okan Buruk tarafından da bakmak lazım. Galatasaray'ın yönetilmesi çok kolay olmayan bir kadrosu var. Bazı maçlarda bence Icardi’nin 60’ta çıkması lazım. Çıkartamıyorsun. Bazen öyle kolay değil. Dengeleri sağlamak lazım. Okan Buruk gitse gelen de yapamaz onu. Çünkü burada egosu yüksek bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubunu yönetmek hiç kolay değil. Doymuşluk değil ama bazı oyuncuları oynatamıyorsun, piyasası var ama yönetmek kolay değil. Galatasaray'ın kadrosu iyi bir kadro. Şampiyonluk yarışı içerisinde olacaktır. Okan Buruk bu takımı 2 sene iyi yönetti. Biraz bocalıyor, doğru. Ancak ilerleyen haftalarda istikrar sağlaması lazım" diye konuştu.