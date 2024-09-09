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Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

2024-09-09 13:07:48
Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

Teknik direktör İbrahim Üzülmez Skorer Tv’nin konuğu oldu. Deneyimli teknik adam Süper Lig’de şampiyonluk yarışından transferlere kadar birçok konuda çarpıcı yorumlar yaptı.

#1
Foto - Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

Süper Lig’de son olarak Pendikspor’u çalıştıran İbrahim Üzülmez, Skorer TV'ye birçok konuda açıklamalarda bulundu. Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtlayan 50 yaşındaki teknik adam, kendisine birçok teklif olduğunu, ancak Süper Lig düzeyinde bir takım çalıştırmak istediğini açıkladı.

#2
Foto - Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

Üzülmez, Galatasaray'ın renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldız Osimhen ile ilgili olarak şöyle konuştu: Osimhen backroundu güçlü bir oyuncu, ancak 4 aydır oynamıyor. Kamp yapmamış. Bunun yanında bir de garibime giden devre arasında belli bir transfer teklifi gelirse ayrılacağını duydum.

#3
Foto - Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

Teyit etmedim ama böyle bir şey varsa vah Galatasaray’ın haline. Galatasaray benim ülkemin takımıdır. Bir oyuncu gelecek devrearasında şu şu şu takım gelirse ben giderim. Hayırdır baba? Sen buraya niye geldin? Öpücükle mi geldin? Sen buraya belli bir meblağ karşılığında geldin ve ben istersem sen gidebilirsin. Osimhen'de olsa camialardan üstün değildir. Aslolan Galatasaray camiası. Osimhen ne verecek bir bakalım? Zaha nerede? Aldığı para belli. Ziyech nerede? Oliveira nerede? 3 tane sol bek değişti. Elinde Icardi var, Batshuayi var. Ee? Artık bu iş transfer yarışı oldu. Tamamen tüketime odaklandık artık. Galatasaray bu külfetin içinden nasıl çıkıyor onu da bilemiyorum.

#4
Foto - Vah Galatasaray’ın haline vah… Kamp yapmamış bir de öylemi! Öyle bir soru sordu ki…

G.Saray'ın kadrosunun yönetilmesinin kolay olmadığının altını çizen Üzülmez, "2 yıllık şampiyonluklardan sonra kolay değil bazı şeyler. Okan Buruk tarafından da bakmak lazım. Galatasaray'ın yönetilmesi çok kolay olmayan bir kadrosu var. Bazı maçlarda bence Icardi’nin 60’ta çıkması lazım. Çıkartamıyorsun. Bazen öyle kolay değil. Dengeleri sağlamak lazım. Okan Buruk gitse gelen de yapamaz onu. Çünkü burada egosu yüksek bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubunu yönetmek hiç kolay değil. Doymuşluk değil ama bazı oyuncuları oynatamıyorsun, piyasası var ama yönetmek kolay değil. Galatasaray'ın kadrosu iyi bir kadro. Şampiyonluk yarışı içerisinde olacaktır. Okan Buruk bu takımı 2 sene iyi yönetti. Biraz bocalıyor, doğru. Ancak ilerleyen haftalarda istikrar sağlaması lazım" diye konuştu.

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