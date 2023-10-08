2023-10-08 11:01:57 Vah Engin’im vah! Sen bu hallere düşecek adam mıydın
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, CHP'li Serdar Aksoy'un gündeme bomba gibi düşen ifşaatlarını köşesine taşıdı. Aksoy'un "Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da bir asansör firması ve Güneşim Medya için geldiler. İzmir Körfezi'ne bakan 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan bu araziyi de istedi... ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutar para yatırmamız istendi" iddialarını aktaran Tuna, “Vah Engin’im vah!” başlıklı yazısında şunları kaydetti: