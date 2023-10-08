Vah Engin’im vah! Sen bu hallere düşecek adam mıydın

Lakin, Baba filminin Don Vito Corleone (Marlon Brando) karakteri gibi yapacağı "iyiliğin" karşılığını, "Bir gün -belki de o gün hiç gelmeyecek- senden bir iyilik isteyeceğim..." şeklinde muğlak bırakmıyor, adrese teslim derecesinde gayet net ifade ediyormuş: "Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak!" Anlaşılan o ki Serdar Aksoy da hiç yadsımamış. Mesela, "Ne talebi?" veya "Ne gibi talepler?" diye sormamış. Şappadak "Tamam" demiş. Çünkü, Serdar Aksoy'un demesine göre Ankara'da "bu işler" böyle yürüyormuş ve böylece "CHP'li belediyelerden rant elde ediliyormuş..." Kaldı ki, Levent Göktaş da herhangi biri değilmiş. CHP iktidarında MİT Başkanı olarak adı geçiyormuş. Söz konusu edilen "bazı talepler" mi?