Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

Bölgede 4 bin metrekarelik alan için iki vagon tahsis ettiklerini ifade eden Yüce, "Birini kafe, birini de kitap evi olarak kullanacağız. Bir vagonda hoş sohbet edebileceğimiz bir ortam varken, diğer vagonda da dilediğimizce kitap okuyabileceğimiz bir vagon kurduk." dedi.