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Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

2022-11-21 19:30:50
Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince tarafından tren vagonlarından oluşturulan kıraathane hizmete açıldı.

#1
Foto - Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan ve Adapazarı arasındaki Mithatpaşa Köprüsü bölgesinde Çark Deresi'nin kenarına konuşlandırılan Vagon Kıraathanesi'nde balık tutma alanı, çocuk oyun grupları, kütüphane ve kitap okuma gibi alanlar yer aldı.

#2
Foto - Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, açılışta yaptığı konuşmada, yarının Sakarya’sının ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini, projenin Çark Deresi manzarasıyla vatandaşların yeni gözdesi olacağını söyledi.

#3
Foto - Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

Bölgede 4 bin metrekarelik alan için iki vagon tahsis ettiklerini ifade eden Yüce, "Birini kafe, birini de kitap evi olarak kullanacağız. Bir vagonda hoş sohbet edebileceğimiz bir ortam varken, diğer vagonda da dilediğimizce kitap okuyabileceğimiz bir vagon kurduk." dedi.

#4
Foto - Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Yüce'ye teşekkür ederek, "Kısa sürede güzel güzel projeleri hayata geçiriyor." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Vagon Kıraathanesi hizmete açıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek de Vagon Kıraathanesi’nin lokasyonunun çok güzel olduğunu kaydetti. Daha sonra "Vagon Kıraathanesi" hizmete açıldı.

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