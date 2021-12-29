Uzungöl'ün bir kısmı buz tuttu

Diyarbakırlı öğrenci Kadir Yaman ise ders alanı ile ilgili çalışmaların uygulanması noktasında güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, "Bu konuda bize yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin her karış toprağı güzel. Uzungöl de ayrı güzel bir yer. İlk defa geldim. Beğendim. Dersi fırsat bilerek gezimizi de yapıyoruz." diye konuştu.