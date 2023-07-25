Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Haşlak, bölgeye son olarak MTA yetkilileri eşliğinde yerli ve yabancılardan oluşan heyetin geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bilim insanları düzeyinde yapılan ikinci ciddi çalışma bu. Bize arazi yataklarıyla ilgili hem kehribar hem de Oltu taşıyla ilgili çok ciddi bilgiler verdiler. Bu maden sahası yerli ve yabancı bilim insanlarının bir çekim sahası oldu. Buraya gelip çalışma yaptıkları zaman kehribar ve Oltu taşının yanı sıra çeşitli fosiller de buluyorlar. Aslında denizde olması gereken 'deniz minaresi' diye tabir edilen fosilleri burada 1800 rakımda buluyorlar. Bu onlara geçmişe dair çok farklı şeyler anlatıyor. Bize hiç bilmediğimiz, yabancı olduğumuz bilgiler veriyorlar. Biz yokken dahi buraya gelip burada çalışan bilim insanları oldu."