2023-07-25 15:36:56 Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle
Bayburt'ta köy sakinlerinin uzun yıllardır çıra zannederek yaktığı 'doğal kehribar' rezervi, milyonlarca yıl önce yaşayan canlılar hakkında bilgi edinmek üzere inceleme altına alındı. Kente gelen ve rezervlerden numune alan bilim insanları, "Yani kehribar bir süs taşı olmanın yanında aynı zamanda bir zaman kapsülü. Çünkü bu taşın oluşumu milyonlarca yıl sürüyor." ifadelerini kullandı.