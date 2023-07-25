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Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

2023-07-25 15:36:56
Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Bayburt'ta köy sakinlerinin uzun yıllardır çıra zannederek yaktığı 'doğal kehribar' rezervi, milyonlarca yıl önce yaşayan canlılar hakkında bilgi edinmek üzere inceleme altına alındı. Kente gelen ve rezervlerden numune alan bilim insanları, "Yani kehribar bir süs taşı olmanın yanında aynı zamanda bir zaman kapsülü. Çünkü bu taşın oluşumu milyonlarca yıl sürüyor." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Bayburt'taki "doğal kehribar" rezervinin bulunduğu alana gelen bilim insanları, rezervlerden numuneler alarak bölgede saha çalışması başlattı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yetkilileri eşliğinde yerli ve yabancı bilim insanlarından oluşan heyet, Bayburt merkeze bağlı Aydıncık köyünde 2018'de tespit edilen doğal kehribar rezervinde incelemelerde bulundu.

#2
Foto - Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Köy sakinlerinin yıllarca çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı kehribarın rezerv alanının ruhsat sahibi Murat Haşlak, heyet üyelerine bilgi verdi. Maden sahasında incelemelerde bulunan akademisyenler, farklı alanlardan numune aldı. Murat Haşlak, sahada ilk bilimsel çalışmayı Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde görevli akademisyenlerin yaptığını ve bu şekilde bölgede bulunan taşların kehribar olduğunun tespit edildiğini söyledi.

#3
Foto - Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Tespitin ardından rezerv alanında hem arazi yapısı hem de çıkan taşlarla ilgili çalışma yapmak isteyen bilim insanları olduğunu belirten Haşlak, "Biz bunların hepsini MTA'ya yönlendirdik. Yani kehribar bir süs taşı olmanın yanında aynı zamanda bir zaman kapsülü. Çünkü bu taşın oluşumu milyonlarca yıl sürüyor. Reçinenin o dönem üzerine aktığı canlılar milyonlarca yıl hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor. Bilim insanları da bu sebeple bu işe çok ilgi gösteriyorlar." dedi.

#4
Foto - Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Haşlak, bölgeye son olarak MTA yetkilileri eşliğinde yerli ve yabancılardan oluşan heyetin geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bilim insanları düzeyinde yapılan ikinci ciddi çalışma bu. Bize arazi yataklarıyla ilgili hem kehribar hem de Oltu taşıyla ilgili çok ciddi bilgiler verdiler. Bu maden sahası yerli ve yabancı bilim insanlarının bir çekim sahası oldu. Buraya gelip çalışma yaptıkları zaman kehribar ve Oltu taşının yanı sıra çeşitli fosiller de buluyorlar. Aslında denizde olması gereken 'deniz minaresi' diye tabir edilen fosilleri burada 1800 rakımda buluyorlar. Bu onlara geçmişe dair çok farklı şeyler anlatıyor. Bize hiç bilmediğimiz, yabancı olduğumuz bilgiler veriyorlar. Biz yokken dahi buraya gelip burada çalışan bilim insanları oldu."

#5
Foto - Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

Bilim insanlarının yanı sıra yatırımcıların da kendileriyle irtibata geçtiğini anlatan Haşlak, Çin'de faaliyet gösteren bir firmanın yetkililerinin bölgeyi incelediğini, yakın zamanda teknik ekiple birlikte tekrar geleceklerini ifade etti.

#6
Foto - Uzun yıllardır 'çıra' sanılıyordu! Bilim insanları 'zaman kapsülü' için o ilimize geldi! Bu nasıl iş böyle

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