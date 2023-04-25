Uzun yaşamanın sırrı bu besinlerde! Ölüm riskini yüzde 30 düşürüyor

Yapılan araştırmalar doğrultusunda bu gıdaların birçok hastalığa karşı koruma sağladığı tespit edildi. Beslenme uzmanı Tony Pemberton, uzun ömür için öne çıkan üç yiyeceği paylaştı. Günlük çayınızı yeşil alternatifiyle değiştirmek istemiyorsanız, Pemberton sizi tekrar düşünmeye sevk edebilir. “Yeşil çay, iltihaplanmayı azaltan ve DNA onarımına yardımcı olan kateşin adı verilen antioksidanlar içerir. Yeşil çay, en güçlü kateşin türü olan EGCG içerir ve ruh halinizi, yağ kaybınızı ve hatta göz sağlığınızı iyileştirir. Diğer çay türleri de bu etkiye sahiptir, ancak yeşil çay en fazla faydası olandır." dedi. Uzmana göre tek bir fincan yeşil çay bile fark yaratmaya başlayabilir.