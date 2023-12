ABC'nin One Life To Live adlı popüler dizisindeki rolüyle tanınan yetenekli aktör, kansere karşı verdiği mücadelenin ardından Noel arifesinde Los Angeles'ta hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, One Life To Live'da Antonio Vega rolüne 1995 yılında başladı. 1998'e kadar dizide yer aldıktan sonra yapımdan ayrıldı ancak 2000'de geri dönüp 2013'teki finale kadar dizide yer aldı. ABC dizisindeki çalışmalarının yanı sıra ünlü oyuncu, Call Of Duty video oyunlarındaki kötü adam Raul Menendez'i seslendiriyordu. Video oyunu serisinde sık sık yer aldı. Hatta bir röportajında, "Şimdiye kadar parçası olduğum en muhteşem projelerden birinin üzerinde çalışmayı yeni bitirdiğimi bilerek bu deneyimden ayrıldım" diyerek, serinin bir parçası olmaktan ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı.