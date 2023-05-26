Uzun süre sonra güzel haber! Türkiye büyük bir dertten kurtuldu

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuh Boyraz, bitkisel üretimde yağışların çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Üretim sezonu başında, sonbaharda ülkemizde ciddi bir kuraklık riski vardı. İlkbahara girdiğimizde ise ilkbahar yağışlarının yeterli, hatta uzun yıllar ortalamasının üzerindeki yağış miktarları çiftçilerimiz açısından gerçekten can suyu oldu. Onun için şu mevsimde, bugüne geldiğimizde ülkemizde bitkisel üretim açısından kuraklık riski kalmamıştır. Bu ister istemez üretime de yansıyacaktır. Tahıl, buğday üretimi 20 milyon tonun üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Tabii geniş alanları etkileyen bir doğal afet yaşanmadığı sürece 20 milyon tonun üzerinde buğday üretimimizin olacağını biz de tahmin ediyoruz. Fakat yağışlar üretim için mutlaka gerekli, su kaynaklarımızın tamamen yeterli düzeye ulaşması açısından, göllerin, barajların dolması açısından mutlak suretle gereklidir. Ancak bitkisel üretimde yağışın fazla olması ve sürekli yağışlı bir sezonun devam etmesi ekili alanlarda özellikle hastalık açısından riskler oluşmaktadır” dedi.