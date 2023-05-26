Uzun süre sonra güzel haber! Türkiye büyük bir dertten kurtuldu

“Çünkü yüksek rutubetli ortamlarda bitkiler pek çok riskli hastalıkları artırmaktadır. Onun için üreticilerin sürekli tarlalarını kontrol ederek herhangi bir hastalık söz konusuysa gerekli teknik birimlere danışarak mücadelesini yapması gerekir. Aksi takdirde çok iyi olarak gelişmiş olan ürünlerimizde tek bir hastalıktan dolayı çok ciddi derecede ekonomik kayıplar ortaya çıkabilmekte. Bu bakımdan çiftçilerimizin hiçbir şekilde ürünlerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Eğer ilaçlanması gerekiyorsa zamanında ilaçlamalarını yapmaları lazım. Aksi takdirde gerçekten çok büyük ekonomik kayıpla karşılaşabilirler. Sadece hububat üretimi açısından değil meyvecilik açısından da çok önemli. İlkbahar yağışları hastalıkların çıkışını belirleyen yağışlardır. İlkbahar yağışları uzun süreli ve sürekli devam ediyorsa hastalık riski çok yüksek olacaktır. Meyve üreticileri açısından da bu riski dikkate alarak mutlaka gerekli önlemleri almaları gerekir."