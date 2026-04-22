Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek
Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, İran savaşı sonrası büyük önem kazanan projenin yıl sonuna kadar bitirileceğini açıkladı.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek

Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti. Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.

Foto - Suudi Arabistan Türkiye ile ilgili büyük projeyi doğruladı: Yıl sonuna kadar bitirilecek

Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

